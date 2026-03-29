La Comunitat recibe el domingo con cielo poco nuboso y espera rachas de viento muy fuertes del norte y noroeste

Archivo - Imagen de archivo que muestran rachas de viento en la Comunitat Valenciana.
Archivo - Imagen de archivo que muestran rachas de viento en la Comunitat Valenciana. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 29 marzo 2026 10:25
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   VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Comunitat Valenciana tendrá este domingo, último del mes de marzo, predominio de cielo poco nuboso o despejado, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

   Asimismo, indica que el viento será moderado, tendiendo a fuerte del norte y noroeste, por lo que precisa que se esperan rachas muy fuertes que serán menos probables en el extremo sur.

   Por lo que respecta a las temperaturas, la Aemet señala que las mínimas se mantendrán sin cambios en el interior y que irán en ligero ascenso en el litoral. Las máximas se mantendrán sin cambios en el litoral y en el resto en descenso.

   Además, la Agencia Estatal de Meteorología detalla que este domingo se podrán producir heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte.

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