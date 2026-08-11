La Comunitat Valenciana espera intervalos nubosos y un ascenso de las máximas en el interior de Valencia

Predicción del 11 de agosto en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana prevé para este martes, 11 de agosto, una jornada con intervalos nubosos y un ascenso de las temperaturas máximas en el interior de la provincia de Valencia, donde se alcanzarán valores significativamente elevados.

En el resto de la Comunitat, los termómetros se mantendrán sin cambios destacables. Asimismo, se prevé la formación de nubes bajas durante la mañana y en las últimas horas del día, sin que se esperen fenómenos significativos.

Respecto al viento, soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas de la jornada, con tendencia a fijarse de componente este durante las horas centrales.

En cuanto a los valores térmicos por capitales de provincia, Alicante y Castelló de la Plana registrarán máximas de 34 grados y mínimas de 25. Por su parte, València alcanzará los 33 grados de máxima y los 25 de mínima.

Por otro lado, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido para la jornada de este martes el nivel de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales en el interior de Valencia , al tiempo que ha fijado el riesgo alto en la provincia de Alicante, el litoral de Valencia y el interior sur de Castellón, mientras que en el resto de la Comunitat Valenciana se mantiene en nivel bajo-medio.