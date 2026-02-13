La Comunitat Valenciana será la protagonista de la Noche de España en la ITB de Berlín 2026 - GVA

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana será la protagonista de la Noche de España, organizada por Turespaña, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, durante la celebración de la Internationale Tourismus Börse Berlin (ITB) 2026.

El acto tendrá lugar el próximo 3 de marzo en el marco de la ITB Berlín, "uno de los certámenes turísticos más relevantes del mundo", que se celebrará en la capital alemana del 3 al 5 de marzo, según ha explicado la Generalitat en un comunicado

Durante la velada se entregarán los Spain Tourism Awards y Turisme Comunitat Valenciana ofrecerá una degustación gastronómica representativa del destino.

Con el protagonismo en la Noche de España 2026, la Comunitat Valenciana "refuerza su posicionamiento en el mercado alemán y afianza su estrategia de internacionalización, orientada a atraer un turismo de mayor valor añadido, sostenible y desestacionalizado", ha destacado la Generalitat.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha señalado que este año la Comunitat Valenciana vuelve a la feria con estand propio con "el objetivo de consolidar uno de los mercados emisores internacionales más importantes para la Comunitat Valenciana, presentando una oferta turística, gastronómica, cultural y experiencial única que permite mostrar nuestra autenticidad".

Cano ha subrayado además que "Alemania es un mercado prioritario por su volumen, su fidelidad y su capacidad de gasto, y por ello trabajamos para reforzar nuestra presencia en foros profesionales de primer nivel como la ITB de Berlín". Cabe destacar que, además, Alemania es el primer mercado emisor de turistas de Europa.

APUESTA POR EL MERCADO ALEMÁN

Turisme Comunitat Valenciana volverá a contar con presencia destacada en esta edición de la ITB, dando continuidad a la estrategia iniciada en 2025, cuando la Comunitat Valenciana acudió con expositor propio. Este espacio permitió mantener reuniones profesionales, generar oportunidades de negocio y fortalecer el contacto directo con turoperadores, agencias y prescriptores del mercado alemán, según la administración autonómica.

En 2025 visitaron la Comunitat Valenciana 809.102 turistas alemanes, lo que supone un incremento del 5,1 %, respecto al año anterior. El gasto turístico de este mercado superó los 1.064 millones de euros, un 12,8 % más que en 2024. Estos datos sitúan a Alemania como el cuarto mercado emisor para la Comunitat Valenciana.