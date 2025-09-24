La Comunitat Valenciana es la tercera con más empresas de IA, que se han multiplicado por seis en una década

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana es la tercera región española con más empresas de inteligencia artificial, al concentrar el diez por ciento del total nacional, aunque solo genera el 5% del empleo.

Además, el número de empresas nativas de IA ha crecido muy por encima de la media, ya que se ha multiplicado por 6,5 en diez años (291 contabilizadas a final de 2022, que es el último año disponible).

Estas son algunas de las conclusiones de la nueva monografía 'La inteligencia artificial en España: formación y empresas nativas', que acaban de publicar la Fundación Ramón Areces y el Ivie y mide el avance de esta tecnología en nuestro país.

El número de empresas que han surgido en España para desarrollar la inteligencia artificial (IA) ha aumentado un 127% desde 2012 hasta 2022, superando las 2.800 compañías, las cuales emplean a 109.200 trabajadores.

Las empresas nativas de la IA en la Comunitat Valenciana suponen el 10,3% del total nacional. La provincia de Valencia concentra el 60% de esas compañías, Alicante, el 30%, y Castellón acoge el 10% restante. Si las comparamos con el resto de provincias españolas, las valencianas se sitúan en las posiciones 3, 4 y 20, respectivamente.

MENOS PESO EN EL EMPLEO

Aunque la Comunitat Valenciana es la tercera en número de empresas de IA, queda relegada al cuarto puesto en el empleo que estas compañías representan en España, por detrás de Madrid, Cataluña y País Vasco. Así, las empresas nativas de la IA con sede en la Comunitat Valenciana solo generan el 5% del empleo del conjunto de empresas IA en España, es decir, pesan en empleo la mitad que en número de compañías.

Esta diferencia se atribuye, según el informe, al pequeño tamaño de las empresas IA en la Comunitat Valenciana. La descomposición por provincias es similar al del número de empresas: 63% del empleo se concentra en Valencia, 29% en Alicante y 8% en Castellón. En este caso, si comparamos el empleo de todas las provincias españolas, Valencia ocupa la cuarta posición, seguida de Alicante (8) y Castellón (19).

La imagen de polaridad geográfica del desarrollo de la IA también se observa en la intensidad de la IA dentro de la región. De nuevo, Madrid destaca en implantación de la IA, ya que el 0,57% de sus empresas son nativas de IA, frente al 0,36% de la media. La Comunitat Valenciana se sitúa ligeramente por debajo de la media (0,34%), mientras que las regiones donde menos ha penetrado la IA son Castilla-La Mancha (0,11% de empresas), Illes Balears (0,19%) y Canarias (0,20%).

En la Comunitat Valenciana el peso de los sectores más expuestos a la IA representan tan solo el 12,9% del VAB y el 10,3% del empleo, situándose en una posición intermedia entre las regiones españolas, pero muy lejos de la región líder, Madrid (31,8% y 25,9%, respectivamente).

Los sectores de la programación, consultoría, otras actividades relacionadas con la informática y otros servicios de la información concentran el 50,8% de las empresas nativas de IA en España. Le sigue el sector de las actividades profesionales, científicas y técnicas, con un 19,3% de empresas. Existen también empresas nativas de IA en otros 27 sectores, aunque con una cuota y presencia de empresas residual.

La retribución de los profesionales de la IA en España es más baja en comparación con otras economías. Mientras que en España el 36% de los profesionales de la IA cobra más de 60.000 dólares anuales, en EE. UU. ese porcentaje se eleva al 93%, y también es superior en Alemania (62%) y Reino Unido (66%), lo que supone "un freno para la captación de talento".

LA IA EN LA UNIVERSIDAD

Según esta monografía, el sistema universitario está respondiendo al reto de la IA con un aumento de la oferta de titulaciones relacionadas con estas tecnologías. Entre los cursos 2015/16 y 2022/23, el número de titulaciones relacionadas con la IA (incluyendo grados, másteres y doctorados) casi se triplicó, aumentando un 169% frente al crecimiento del 16% registrado en el total de titulaciones universitarias, alcanzando casi a los 29.000 alumnos matriculados en titulaciones relacionadas con la IA.

Las universidades de la Comunitat Valenciana concentran el 12,2% de los estudiantes matriculados en titulaciones relacionadas con la IA. Asimismo, ofrece el 10,7% de las titulaciones relacionadas con esta tecnología, en tercera posición pero lejos de la Comunidad de Madrid (30,8%), que se sitúa en primer lugar.