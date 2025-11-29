La Comunitat Valenciana vive un sábado poco nuboso y con temperaturas en ascenso

Archivo - Imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo
VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana amanece este sábado con el cielo poco nuboso y con intervalos de nubes altas por la tarde, mientras que las temperaturas irán en ascenso o sin cambios.
El viento, por su parte, variará de flojo a moderado de componente oeste, según ha anunciado este sábado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En cuanto a las temperaturas, Alicante tendrá una máxima de 20°C y una mínima de 8; Castellón, 17 y 5; mientras que Valencia alcanzará una máxima de 19 y registrará una mínima de 7.