Una concentración y una cadena humana denuncian que los Presupuestos de la Generalitat son "antisociales" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de más de 40 entidades sociales, sindicatos, plataformas y colectivos se han concentrado este martes frente a Les Corts Valencianes, coincidiendo con la sesión de debate de la Ley de Presupuestos de la Generalitat, para denunciar que estas cuentas "debilitan los servicios públicos". "Son antisociales y antivalencianas".

Así lo han expresado los participantes en la protesta, durante la cual se ha leído un manifiesto, que también se ha entregado a los grupos parlamentarios. En ese documento, señalan que una sociedad cohesionada "necesita el acceso a una vivienda digna, una educación pública de calidad, una sanidad fuerte, una cultura accesible para todos, unos servicios sociales suficientes, la protección de las personas más vulnerables y la plena garantía de los derechos lingüísticos".

La portavoz de la Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona, ha declarado a los medios que el objetivo de la movilización es "hacer una muestra bien clara de firmeza porque ni el Partido Popular ni Vox van a conseguir callar a la sociedad valenciana": "Nos tendrán delante para luchar por nuestros derechos", ha recalcado esta portavoz, que ha considerado que las cuentas que saldrá adelante son antivalencianas, antisociales y van en contra de la propia ciudadanía".

Por su parte, la presidenta de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Anna Oliver, ha expuesto que la concentración quiere impedir "la posible aprobación de los presupuestos": "Van en contra del País Valencià, los derechos sociales, lingüísticos y la cultura. Igual que el año pasado, volvemos a salir a las calles a protestar".

Esta representante se ha posicionado también respecto al "ahogamiento de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que continúa con una manipulación de las partidas presupuestarias". Además, se ha referido a la retirada de "muchísimas ayudas al fomento del libro en valenciano" y a la "desmantelamiento de la industria cultural y el soporte a la producción musical".

Por otro lado, la presidenta de FAMPA-València, Elisabet García, ha resaltado que "los recortes en educación son constantes". Al mismo tiempo, ha lamentado la falta de infraestructuras, y ha reivindicado la necesidad de disminuir los ratios, incrementar las plantillas y mejorar las condiciones laborales de los centros.

Ha añadido que "lo mismo ocurre con sanidad y los servicios sociales, donde no se reducen las listas de espera ni se desbloquea el 'Pla Convivint' para personas mayores y dependientes": "Siguen sin tener suficientes plazas ni plantillas para atención primaria y la sanidad pública", ha argumentado. En concreto, las asociaciones luchan para que "la atención primaria consiga el 25% del presupuesto sanitario, porque las cuentas públicas sitúan este servicio básico en un 19%".

Y Candi Barroso, de la Coordinadora Feminista de València, ha afeado que el Consell esté "jugando a los trileros" porque "quieren vender que los presupuestos han mejorado" cuando "casi el 50% de la cantidad destinada a atender la violencia de género viene únicamente del Estado".

Por último, también ha intervenido el representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), José Luis González, quien ha considerado que "los presupuestos de la Generalitat atacan directamente al derecho habitacional y no van a poner fin a la emergencia, sino al contrario, la aumentarán".

González ha acusado al PP por su "apuesta presupuestaria para aumentar la construcción": "Esta ha de estar supeditada primero a la recuperación de miles de viviendas vacías procedentes del rescate bancario". De esta forma, se ha manifestado en desacuerdo "con que haya una construcción sin un estudio riguroso que replantee los problemas que ha habido en la dana".

Ha detallado que las entidades desean "una construcción equilibrada campo-ciudad": "En este momento, la construcción sirve directamente al capital extranjero. No está al servicio del pueblo, sino del turismo".

Por último, el coportavoz de los movimientos sociales ha señalado que la 'prioridad nacional' --que defiende Vox-- conforma otro de los motivos de la concentración: "Criminaliza, ataca y señala a la gente más pobre, es indigno. Es una situación francamente insoportable y pedimos seriamente que haya un cambio radical porque con estos presupuestos, la sociedad no crece en democracia, crece en el odio y no en la fraternidad".

UNA CADENA HUMANA RODEA EL PALAU

Tras la concentración ante el parlamento autonómico, los asistentes se han trasladado hasta el Palau de la Generalitat donde han 'rodeado' el edificio con una cadena humana.

Aquí han vuelto a exigir el derecho a una vivienda digna. Así, los manifestantes han reclamado "que ninguna familia vulnerable sea desahuciada".

Desde las entidades piden la declaración de zona tensionada y medidas reales de contención del alquiler. "Ante el agotamiento de las ayudas, resulta inadmisible que la respuesta sea introducir criterios de exclusión como la prioridad nacional, en lugar de ampliar los recursos propios para que lleguen a todas las personas que lo necesitan", han concluido.