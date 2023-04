Conductores de La Alcoyana secundan los paros y planean avanzar la huelga al no ver "ningún atisbo de avance"

CGT reclama a la Generalitat solucionar la licitación o hacer un rescate de la concesión

ALICANTE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La totalidad de la plantilla de conductores de Automóviles La Alcoyana, la compañía de autobuses interurbanos de la comarca de l'Alacantí, ha secundado los paros este lunes para reclamar unas "condiciones de trabajo dignas". Desde CGT, sindicato mayoritario, su portavoz y miembro del Comité de Empresa, Iván Sessé, ha afirmado a Europa Press que planean avanzar la huelga indefinida, en principio prevista para el 22 de mayo, al no ver "ningún atisbo de avance".

Los trabajadores han llevado a cabo este lunes la tercera jornada de paros intermitentes, con un 30 por ciento de servicios mínimos, y han celebrado una manifestación desde la cochera de La Alcoyana hasta la Secretaría Territorial de Transporte, lo que ha provocado un "corte de tráfico interesante" en la Avenida de Dénia a primera hora de la mañana. A ellos se han unido los empleados del sector de transporte de viajeros por carretera.

Sessé ha lamentado que por parte de la empresa La Alcoyana --del grupo Vectalia-- "no hay ninguna reunión prevista y ningún atisbo de avance". En cuanto a la Conselleria de Movilidad, ha expresado que "tampoco mueven ficha". "Siguen en la postura de que es un conflicto entre la plantilla y una empresa privada y no pueden entrar", ha señalado.

"Entendemos que pueden y deben entrar, porque es un servicio que viene de una concesión administrativa suya. Son directos responsables, aunque tenga la concesión una empresa privada. Es una de consecuencias de privatizar servicios públicos. Entendemos que ellos son los que tienen que aportar la solución y modificar el pliego de condiciones, porque ellos mismos reconocen que se tiene que modificar", ha enfatizado.

En este contexto, el representante de CGT ha sostenido que la solución está "en la mano" de la Conselleria. "O solucionan la licitación o que hagan un rescate de la concesión. El beneficio que le garantizan a una empresa privada, que redunde en un buen servicio para los usuarios y en mejores condiciones para los trabajadores", ha reclamado.

"La solución más viable sería un rescate o una reunión a tres entre la Conselleria, la plantilla y la empresa. Que se pongan las cartas encima de la mesa y se valore cuál es el coste de las mejoras, de la solución a este problema, porque es un asunto que se está enquistando y está perjudicando muchísimo a los usuarios", ha lamentado.

Sessé ha explicado que este lunes se han reunido con el diputado de Compromís en el Congreso y candidato de la coalición valencianista a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, y con la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, quienes "se han comprometido" a trasladarle sus reivindicaciones a la consellera de Movilidad, Rebeca Torró, aunque ha añadido que eso "no garantiza que se vaya a desbloquear nada".

ESTUDIAN LA PARALIZACIÓN TOTAL

De hecho, ha expresado que, "desgraciadamente", no es "nada optimista" con que vaya a haber respuesta a sus reivindicaciones y ha avanzado que "dado que no hay movimiento ni por parte de los responsables ni de nadie", están planteando adelantar una semana la huelga indefinida, que estaba convocada a partir del 22 de mayo si no había mejoras en su situación.

Además, ha anunciado que también estudian una posibilidad "un poco más delicada", como es solicitar una paralización total del servicio, en base a las deficiencias de salud que alegan.

Entre sus reivindicaciones, los trabajadores reclaman jornadas de trabajo de ocho horas, aseos en cabecera, tipos de recorrido acordes al tráfico de Alicante y a los viajeros y una actualización salarial conforme al IPC. "No pedimos nada del otro mundo, son cosas muy sencillitas", ha subrayado Sessé.