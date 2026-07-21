La Confederación Española de Alzheimer, Premio de Derecho Sanitario de la ADSCV 2026

Archivo - Cartel de la campaña de CEAFA por el Día Mundial del Alzheimer - CEAFA - Archivo

VALÈNCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV) ha decidido, por unanimidad de su junta directiva, otorgar el VI Premio de Derecho Sanitario a la Confederación Española de Alzhéimer (Ceafa), un reconocimiento que en ediciones anteriores recibieron Alicante Gastronómica Solidaria por su labor en la dana, la Confederación Salud Mental España, la Fundación Valenciana Rey Jaime I, la Fundación IVO y la doctora Mª Isabel Moya, vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y expresidenta del Colegio de Médicos de Alicante.

El reconocimiento será entregado en el transcurso del IX Congreso de la ADSCV que se celebrará durante los próximos 24 y 25 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera, dedicado también al alzhéimer, una enfermedad devastadora que afecta no solo a quien la padece, sino también a todo su entorno familiar y emocional.

Ceafa es una organización no gubernamental de ámbito estatal, cuya meta reside en trabajar para poner el alzhéimer en la agenda política, buscando el necesario compromiso social y poniendo en valor el conocimiento para poder representar y defender los intereses, necesidades y derechos de todas las personas que conviven con esta enfermedad.

Está compuesta por entidades de ámbito autonómico y aglutina a asociaciones locales de familiares de personas con alzhéimer con casi 74.735 socios directos. Cuenta con 4.312 voluntarios y con 4.177 trabajadores que atienden a las personas afectadas por la enfermedad y a sus familiares cuidadores.

Con más de 35 años de experiencia en la representación y defensa del colectivo alzhéimer, Ceafa lleva a cabo campañas de sensibilización sobre todo de cara al Día Mundial del Alzhéimer, el 21 de septiembre, en el que se transmiten las reivindicaciones del colectivo y una campaña de sensibilización con el objetivo de concienciar a la sociedad en general.

Paralelamente, la entidad impulsa la investigación biomédica, ya que es lo que conseguirá encontrar la cura de la enfermedad de alzhéimer o en su defecto una cronificación de la enfermedad, y la investigación social que permitirá articular y proponer medidas y herramientas que mejorarán y facilitarán la calidad de vida de las personas con alzhéimer y la de sus familiares cuidadores.