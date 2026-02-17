El Consejo Europeo de Investigación financia un proyecto de la UA sobre ingredientes cosméticos sostenibles

De izquierda a derecha, los investigadores Xavier Marset Gimeno, Elio Rico Vargas, Néstor Guijarro Carratalá y Javier Fernández Catalá - UA

Un proyecto del investigador Néstor Guijarro Carratalá, del Instituto Universitario de Electroquímica de la Universidad de Alicante (UA), ha sido seleccionado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) en la modalidad Proof of Concept, dotada de 150.000 euros para 18 meses. La iniciativa, denominada Cosmic, persigue desarrollar ingredientes cosméticos sostenibles, concretamente biovainillina, a partir de la lignina, uno de los componentes mayoritarios en la biomasa lignocelulósica.

Estas ayudas de prueba de concepto están destinadas a investigadores que ya han sido financiados por el ERC, con el fin de acercar sus resultados de investigación básica al mercado o aplicaciones sociales, según ha resaltado la institución académica en un comunicado.

En este caso, el profesor Guijarro Carratalá recibió en 2020 una ayuda Starting Grant con una dotación de 1.536.183 euros y una duración de cinco años. Esta financiación le permitió desarrollar el proyecto 'Refining lignin by advanced catalytic schemes powered by sunlight' (Relics), centrado en convertir la biomasa lignocelulósica, procedente de residuos forestales y agrícolas, en productos químicos básicos utilizando exclusivamente las energías renovables.

Esta nueva ayuda del ERC le permitirá explorar el potencial de transferencia de las investigaciones previas. En concreto, 'Sustainable cosmetic ingredients from lignin upcycling' (Cosmic), tiene como finalidad extraer la molécula llamada vainillina de la lignina, mediante un procedimiento fotocatalítico en el que la luz reemplaza a los agentes químicos.

Guijarro Carratalá explica que "la vainilla es una especia muy cara que se extrae de las vainas (frutos) de orquídeas del género Vanilla". De hecho, según añade, "la vainilla es una de las especias más valiosas, solo por detrás del azafrán, a causa de la complejidad de su cultivo y su escasez, combinado con la alta demanda, lo que la encarecen significativamente".

"AROMA CARACTERÍSTICO"

En este sentido, el investigador de la UA indica que "mientras que la vainilla natural está compuesta por una mezcla compleja de moléculas, hay una que es la que le otorga su aroma característico que se denomina vainillina".

Por ello, apunta que "la industria cosmética y alimentaria recurre a extractos de vainilla natural o, más generalmente, a vainillina sintética para darle su aroma característico a ciertos productos".

Sin embargo, aclara que "la vainilla sintética procede casi exclusivamente del petróleo y por eso existe un creciente interés en encontrar una fuente renovable y abundante, así como métodos de producción más sostenibles para este ingrediente".

El objetivo del proyecto del profesor Guijarro Carratalá consiste en extraer mediante luz solar este aroma a partir de la lignina para su uso en cosméticos. Para avanzar en esta línea, ha establecido contacto con una empresa del sector para poder aplicar esta biovainillina extraída de forma sostenible en formulaciones cosméticas y conocer su viabilidad económica.

TRAYECTORIA

Néstor Guijarro (Alicante, 1984) es licenciado en Ciencias Químicas y obtuvo su doctorado en Ciencia de Materiales por la UA en 2013. Durante su tesis doctoral, en el Departamento de Química-Física bajo la supervisión de los profesores Roberto Gómez y Teresa Lana, realizó estancias en la University of Electro-Communications (Japón) y el Imperial College London. Su trabajo se centró en el diseño, estudio y optimización de células solares basadas en puntos cuánticos.

Una vez finalizado el doctorado, y con una beca postdoctoral Marie Curie, Néstor Guijarro se unió al grupo del profesor Kevin Sivula en la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) de Suiza para desarrollar una nueva generación de materiales de bajo coste capaces de generar hidrógeno verde a partir de agua y luz solar.

Tras recibir la prestigiosa beca Ambizione Energy (2016), concedida por la Swiss National Science Foundation, el investigador comenzó a liderar un pequeño grupo independiente en la EPFL que buscaba entender cómo las reacciones de descomposición de agua en hidrógeno y oxígeno ocurren sobre la superficie de materiales semiconductores activados por energía solar.

Recientemente, recibió una ayuda Ramón y Cajal (2019) para comenzar una carrera independiente en la UA, donde actualmente es profesor titular.