El Consell apela a la "responsabilidad y altura de miras" de Vox para acordar el sucesor de Mazón

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz del Consell en funciones, Susana Camarero, ha apelado a la "responsabilidad y altura de miras" de Vox para llegar a un acuerdo con el PP a la hora de elegir a la persona que será propuesta como sucesor de Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat. En cualquier caso, ha rechazado hablar sobre el estado de las negociaciones o sobre cualquier posible candidato.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, celebrado este martes en la Ciudad de la Luz de Alicante, un día después de que Mazón anunciara y registrara su dimisión como 'president', tras lo que PP y Vox tienen que llegar a un acuerdo para investir a su sucesor en Les Corts o, de lo contrario, se activaría el proceso electoral.

Preguntada por si confía en que fructifique la negociación con Vox, Camarero (PP) se ha remitido a lo que diga su partido y ha rechazado hacer valoraciones como portavoz del Consell. "Sí apelamos, como no puede ser de otra manera, a la altura de miras para llegar a un acuerdo en la nueva investidura. Es responsabilidad de la mayoría parlamentaria encontrar la forma de dar continuidad al gobierno para seguir en la reconstrucción", ha añadido.

En esta línea, ha defendido que la reconstrucción tras la dana "no puede pararse" y que "los valencianos eligieron un gobierno en 2023", una mayoría que según ella sigue vigente dos años después. "Apelamos a la responsabilidad y a la altura de miras de los grupos parlamentarios, y en este caso de Vox como no puede ser de otra manera", ha insistido.

Respecto a si el Consell teme que el "precio" que pida Vox para llegar a un acuerdo sea elevado, a tenor de las últimas declaraciones de su líder, Santiago Abascal, Camarero ha reiterado que "de momento" no tiene "nada más que decir" sobre las negociaciones como portavoz.

Tampoco ha querido contestar a la pregunta de qué le parecería al Consell la posibilidad de que el síndic del PP en Les Corts y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, sea propuesto como sucesor de Mazón. "No tengo nada nuevo que decir", ha dicho.

Por otro lado, sobre cómo queda la situación del Consell tras la dimisión del Consell, la también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha subrayado que lo establece la Ley 5/1983 de Gobierno Valenciano, que "se ha aplicado en cada ocasión en la que ha habido un cambio de presidente".

"TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE SEGUIR TRABAJANDO"

"El gobierno en funciones sigue funcionando, tiene que funcionar, y todos los consellers tenemos la responsabilidad de seguir trabajando hasta la nueva investidura", ha recalcado, y ha recordado que así lo hizo el anterior ejecutivo del Botànic (PSPV-Compromís) "hasta el último día que entregó la presidencia a Carlos Mazón".

Cuestionada por si los plenos del Consell se celebrarán a partir de ahora fuera del Palau de la Generalitat, al igual que este martes en Alicante, la vicepresidenta en funciones ha explicado que serán donde estimen "oportuno y más conveniente" en cada ocasión, al igual que en los dos últimos años.