El Consell aprobará la próxima semana ayudas de seis millones para los sectores afectados por la dana

Rovira insiste en que Urtasun active un bono cultural dotado con 15 millones de euros

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Cultura, José Antonio Rovira, ha anunciado que el pleno del gobierno valenciano aprobará la próxima semana un "paquete de choque" para reactivar el sector cultural tras la dana, con seis millones de euros en ayudas directas.

Habrá cinco millones para profesiones e industrias afectadas y otro millón de euros específicamente para el sector editorial, según ha apuntado en su comparecencia en la comisión de Educación y Cultura el también titular de Educación, Universidades y Empleo.

Rovira ha indicado que la intención del Consell es que los pagos se puedan efectuar "cuanto antes" y que "bastará con una declaración responsable" para solicitar estas ayudas.

En concreto, los cinco millones irán destinados a reparar daños materiales y se podrán beneficiar tanto autónomos como personas físicas que desarrollan actividades culturales de manera habitual, como músicos o artistas callejeros.

El otro millón de euros será para que el sector editorial pueda reimprimir los libros perdidos por la dana. Estas ayudas irán de 4.000 a 150.000 euros en función de la afectación.

El titular de Cultura ha destacado que estas ayudas "van directamente a las necesidades de empresas y autónomos", mientras ha señalado que las del Ministerio son de menos de seis millones y son "sobre todo para intermediarios y asociaciones".

También ha lamentado que la Generalitat sigue "esperando" a que el Ministerio responda a sus peticiones, como la creación de un bono cultural dotado con 15 millones de euros.

"AÚN ESTOY ESPERANDO A QUE ME LLAME MORANT"

Ahora bien, Rovira ha reconocido que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, fue "el primero" que le contactó por parte del Gobierno para interesarse por los daños, tras lo que le llamaron las responsables de Trabajo, Yolanda Díaz, y Educación, PIlar Alegría. "Todavía estoy esperando a que la líder del PSPV y ministra de Universidades (Diana Morant) me llame para interesarse por la PAU", ha añadido.

Durante su comparecencia, ha recordado que el pasado 20 de noviembre trasladó a Urtasun una estimación de daños de 153 millones de euros y ha apuntado que ya se han inspeccionado 110 bienes culturales de los 564 afectados por la dana.

Sobre la afectación en el Archivo Intermedio de la Generalitat, ubicado en un polígono de Riba-roja de Túria y dependiente de la Conselleria de Hacienda, ha explicado que ya se han trasladado todas las obras desde que se pudo acceder el pasado 8 de noviembre.

Paralelamente, ha indicado que se han analizado ocularmente 121 bienes patrimoniales y que se está iniciando las inspecciones con arquitectos voluntarios.

En general, ha reivindicado que la reactivación de la cultura es "vital" y ha destacado que se han mantenido 13 reuniones desde el 5 de noviembre con "todos los sectores".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Entre los grupos de la oposición, el diputado del PSPV José Chulvi ha sostenido que Rovira "ni se acuerda que tiene la competencia de cultura" y ya tenía la industria "paralizada" antes de la dana, que "ha rematado la faena". Además, ha acusado al conseller de esconderse y no dar la cara ante el sector cultural.

Respecto a las críticas a Morant, fuentes del PSPV señalan que "la PAU depende de Pilar Alegría" y recuerdan que la titular de Universidades no figuraba entre los siete ministros que pidió el 'president' Carlos Mazón. "Y lo hizo por motivos sectarios -esgrimen-. No solo excluyeron a Morant: ninguno de los dos ministerios con secretarios de estado valencianos fueron citados por Mazón para esas reuniones por la dana.

Verònica Ruiz (Compromís) ha reprochado a Rovira que haya "abandonado al sector cultural" tras la dana, ya que ha afirmado que se reunió con ellos solo "después de un durísimo comunicado" de varias asociaciones. Es más, ha denunciado que las ayudas de seis millones son "del todo insignificantes" ante la magnitud de los daños.

"Solo ha demostrado que no conoce el sector cultural valenciano y que no le importa lo más mínimo. La cultura valenciana no merece ni su irresponsabilidad, ni su desidia, ni su incompetencia", ha espetado al conseller.