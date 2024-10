El Consell asegura que la UVE "solo era un organismo ficticio" y defiende que en "ningún caso" mejoraba las Emergencias

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha asegurado que la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) "solo era un organismo ficticio más con cero bomberos más, cero medios materiales más y cero eficiencia" y ha defendido que en "ningún caso mejoraba ni ampliaba ningún servicio" de Emergencias. "Solo creaba puestos para pagar sueldos a eventuales colocados a dedo", ha sostenido.

De esta manera han salido al paso fuentes de Presidencia de la Generalitat, tras las críticas de diputados del PSOE al 'president' Carlos Mazón, a quien han echado en cara que suprimiese esta unidad al llegar al poder, aprovechando la DANA que afecta estos días a la Comunitat Valenciana.

Estas fuentes han precisado que la coordinación de competencias "ya la asume el 112", por lo que no pueden "invadir competencias estatales ni crear un ejército", porque para eso "tenemos la UME a nivel estatal". Así, sostienen que la UVE "solo creaba mandos intermedios, no ponía bomberos en el camino" y recalcan que esta unidad "nunca existió, nunca fue nada". "Era un decreto sin respaldo detrás. No tenía ni oficinas. Era una agencia fantasma", añaden.

Frente esta situación, han reivindicado que el actual Consell liderado por Carlos Mazón "ha reforzado el servicio de bomberos forestales, ha adquirido un compromiso de reforzar y modernizar sus medios materiales y ha reforzado la colaboración con los bomberos de las diputaciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Además, han incidido en que la plataforma de Bomberas y Bomberos de la Comunitat Valenciana, en el que están representados "todos los sindicatos", expresó "su rechazo al proyecto" y lo justificaron en que, a su juicio, la UVE suponía "un aumento del gasto innecesario, ya que las funciones que quieren dar a ésta ya son realizadas por los bomberos y bomberas de los consorcios provinciales y de los ayuntamientos de las capitales". También denunciaron que supondría "un aumento de la descoordinación entre servicios debido a la duplicidad creada sin ninguna necesidad técnica ni operativa".

Según subrayan, la plataforma "recordaba que tanto los jefes de los diferentes servicios y los representantes sindicales presentaron en su día varias alegaciones al borrador del proyecto de creación de la UVE, ya que éste no estaba consensuado con los actores pertinentes y solo obedecía al capricho del Gobierno autonómico de montar otro cuerpo de bomberos para restar funciones y competencias a las diputaciones y ayuntamientos, donde poder hacer y deshacer a su antojo mediante una empresa mercantil creada ad-hoc (SGISE)".

Ante este escenario, el colectivo "reclamó que se estudiara y se propusiera la creación de un Cuerpo Único de Bomberos y Bomberas, real, con la participación de los consorcios provinciales y ayuntamientos y bomberos forestales, consensuado, efectivo y eficiente, además de profesional y público de gestión directa al 100%".

Los representantes sindicales, añaden las mismas fuentes, "sostenían que esta reivindicación fue trasladada al jefe de la AVSRE y al Gobierno valenciano", pero lamentaron que "nunca han realizado ningún estudio ni propuesta para la creación del cuerpo único realmente público y profesional".

"La plataforma exigía que no se apruebe el decreto de creación de la UVE, que sabemos que no sirve para mejorar la respuesta a las emergencias, sino más bien a empeorarlo, sin criterio técnico válido y sin la participación de los servicios y administraciones competentes en la materia", agregan.