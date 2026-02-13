El Consell confía en su "modelo propio de relaciones con Vox" y mantiene la "aspiración" de aprobar presupuestos de 2026

Archivo - Miguel Barrachina, portavoz del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha defendido que en la Comunitat Valenciana el PP tiene un "modelo propio de relaciones con Vox" y que, por tanto, la "aspiración sigue siendo la de que los valencianos vuelvan a tener un presupuesto nuevo en contraste a la desidia del Gobierno de España".

Así lo ha señalado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado por el estado de las negociaciones con Vox para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026 y por si cree que influirá en estas el contexto político y electoral de otras comunidades autónomas.

El portavoz del Consell ha asegurado que en la Comunitat Valenciana hay "un modelo propio de relaciones con Vox" y que, mientras los de Abascal formaron parte del gobierno valenciano, hubo "una relación leal". Después, ha destacado, el Consell ha podido aprobar presupuestos con su apoyo y sigue ejecutado su hoja de ruta con su respaldo palamentario.

"Cada una de las medidas que hemos ido adoptando de forma conjunta, me refiero a rebajas de impuestos, a la libertad de elección de lengua y mejora de servicios públicos, hemos mantenido una relación fluida y, por tanto, nuestra aspiración sigue siendo la de que los valencianos vuelvan a tener un presupuesto nuevo por contraste a la desidia del gobierno de España", ha dicho Barrachina. En ese sentido, ha reprochado al Ejecutivo central que lleva "incumpliendo su obligación constitucional más de tres años".

"MANTENER O AUMENTAR EL RESPALDO DE LOS VALENCIANOS"

Barrachina también ha sido cuestionado por si comparte la opinión de la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, quien ha manifestado: "Si a mí me dicen que el PP saca dos escaños menos y Vox cinco más, yo lo preferiría, porque es el partido con el que puedo pactar".

A este respecto, ha destacado que, en los anteriores comicios, el PPCV pasó de 19 a 40 escaños, y ha asegurado que "la aspiración" del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "es lógicamente mantener o aumentar el respaldo de los valencianos".

"No contemplamos ninguna permuta de escaños con nadie", ha señalado Barrachina, y ha agregado que la percepción es "que la inmensa mayoría de los valencianos se siente identificado con un gobierno, el de Juanfran Pérez Llorca, que rebaja impuestos, que da libertad lingüística y que reduce las listas de espera".

Así, considera que "los valencianos ni se sienten nacionalistas ni tampoco socialistas, que el partido más próximo a los valencianos es el Partido Popular", ha zanjado.