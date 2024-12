El Consell critica que el Gobierno "eliminará el Trasvase Tajo-Segura y condenará a la agricultura de Alicante"

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciado este lunes que "el Gobierno de España eliminará el Trasvase Tajo-Segura y condenará a la agricultura de la provincia de Alicante".

Así se ha manifestado Miguel Barrachina tras los acuerdos alcanzados en el Congreso Federal del PSOE. La Generalitat, en un comunicado, ha criticado que, "con el silencio y el beneplácito de los socialistas valencianos", se ha decidido que el trasvase Tajo-Segura "solo se mantenga para abastecimiento destinado al consumo humano y, de forma excepcional, para el riego en momentos exclusivamente de sequía, además de pedir que las zonas receptoras de caudales apuesten por la desalación para mantener el sector agrícola de regadío".

Barrachina ha subrayado que "las desaladoras son complementarias, no sustitutivas del agua dulce que viene a través del trasvase". "El agua desalada que proponen no es una opción para nuestros cultivos por su calidad, su elevado coste para nuestros regantes y por su grandísimo impacto ambiental negativo. Porque los caudales que ahora llegan del acueducto pasarán a ser suministrados por desalinizadoras multiplicando por tres o cuatro veces su precio actual, y esto no puede ser asumido por el agricultor, que acabará abandonado", ha añadido el conseller.

Además, el ha indicado que "cada día han de haber más infraestructuras hidráulicas que permitan recoger la intensa lluvia concentrada en menos, para defender a las poblaciones aguas abajo y además darle un uso agrario, dado que las etapas de sequía serán más prolongadas".

Barrachina ha asegurado que "desde la Generalitat Valenciana no vamos a permitir que esto ocurra, vamos a defender tanto desde el punto de vista político como judicial el mantenimiento del trasvase Tajo-Seguro, como lo hemos hecho hasta ahora".

"Estamos al lado de nuestros agricultores y regantes, porque acabar con el trasvase Tajo-Segura supone la destrucción de 22.000 puestos de trabajo y talar 10 millones de árboles", ha sentenciado.

Barrachina ha asegurado que "el Gobierno de España da la espalda a la agricultura de la Comunitat Valenciana. Sin agua para regar estamos condenados a convertirnos en el desierto de Europa".

Por último, ha lamentado que "de nuevo los criterios políticos se anteponen a los criterios técnicos" y ha asegurado que "el Gobierno de España prefiere contentar y mantener callado a Page, que garantizar la supervivencia del campo en la provincia de Alicante".