El Consell critica que el PSOE "rompa el respeto institucional" del funeral de Estado con declaraciones "extremistas"

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha subrayado que en el funeral de Estado por la dana del 29 de octubre "deben estar representadas las instituciones" y ha lamentado la "deriva radicalizada" del PSOE, con miembros del Gobierno como la ministra de Ciencia, Diana Morant, "rompiendo el respeto institucional, ese duelo colectivo que debemos de tener todos, y llevando a unas declaraciones absolutamente extremistas y extremas".

Así se ha manifestado, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, preguntada por las declaraciones de las asociaciones de víctimas que han criticado la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en este acto.

La vicepresidenta primera de la Generalitat ha indicado que en el funeral de Estado estarán representadas no solamente las víctimas de Valencia, sino también las víctimas del resto de comunidades, y ha trasladado el "respeto, comprensión y cariño a todas las familias".

Asimismo, ha recordado que, por ser un funeral de Estado, lo está organizando el Gobierno de España, y la Generalitat está "simplemente ofreciendo la Ciudad de las Artes, que es el lugar donde se va a celebrar, y colaborando en "todo lo que nos solicita el Gobierno de España", pero "la organización está en su mano y ellos están decidiendo cómo va a ir el transcurso del mismo".

Camarero ha defendido que el acto sea "un momento de recuerdo" y que "el protagonismo lo tengan las víctimas", por lo que le resulta "absolutamente incomprensible algunas declaraciones que hemos escuchado en los últimos días de miembros del Gobierno de España".

"Un Gobierno de España --ha proseguido-- que por una parte nos pide esa colaboración para ceder el espacio de la Ciudad de las Artes, para las cuestiones protocolarias que tengamos que poner en marcha, y que por otra miembros del Gobierno, en este caso la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, o el ministro Bolaños, calientan y hacen declaraciones absolutamente improcedentes".

Así, Camarero ha afirmado que le "preocupa la deriva radicalizada del PSPV, que está olvidando su responsabilidad institucional, y de estos ministros que se pasan y olvidan su responsabilidad institucional y utilizan el dolor y el sufrimiento de las víctimas", ha subrayado.

"Lo estamos viendo no solamente en estos últimos días, lo vimos en las fechas próximas al 9 de octubre y cómo en el día grande de los valencianos intentaron calentar la calle. Lo vemos en cómo están llamando a las manifestaciones que se van a producir en este próximo fin de semana, pidiendo a los militantes del Partido Socialista que acudan y que confirmen con acuse de recibo su asistencia al mismo y lo vuelve a hacer Diana Morant, hooligan política, rompiendo el respeto institucional, rompiendo ese duelo colectivo que debemos de tener todos y llevando a unas declaraciones absolutamente extremistas y extremas y que consideramos absolutamente un error", ha reprochado.

"A nosotros ahí no nos van a encontrar. Este Consell cree que hay que estar en la línea del respeto institucional y el respeto a las propias víctimas", ha asegurado Susana Camarero, antes de incidir en que la representación de todas las administraciones del Estado es una "obligación institucional, es el respeto institucional que nos debemos y que debemos a las víctimas".