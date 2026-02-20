El Consell destaca el trabajo "sobresaliente" de Emergencias en "los últimos meses" y espera que los cambios no afecten

Archivo - Miguel Barrachina, portavoz del Consell - GVA - Archivo

ALICANTE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que el gobierno valenciano busca que el relevo que se va a producir en la Conselleria de Emergencias, tras la dimisión del director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, "no genere ningún espacio de inactividad" y que el trabajo "sobresaliente" que está realizando este departamento "en los últimos meses" continúe.

Así lo ha manifestado Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, a preguntas de los medios sobre la dimisión de Quílez y el hecho de que se estudie relevar a la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez.

El portavoz ha señalado que este asunto no se ha tratado en la reunión del ejecutivo autonómico y ha comentado que "lo que existe es una decisión del director general, quien ha manifestado esta semana su deseo de no continuar". "Y, por tanto, su cese tendrá lugar en los próximos días, cuando el conseller (Juan Carlos Valderrama) lo determine", ha apostillado.

Se da la circunstancia de que el director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, prestó recientemente declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana. Entre otras cosas, Quílez dijo, como exgerente de la empresa pública de Emergencias (SGISE), que no hubo una discusión "acalorada" sobre el mensaje de texto del Es-Alert que se envió finalmente a la población el día 29 de octubre de 2024 a las 20.11 horas, y subrayó que él era un "convidado de piedra" en el Cecopi.

Preguntado por si la salida de Quílez del equipo directivo del área de Emergencias tiene alguna relación con el procedimiento judicial, Miguel Barrachina ha repetido que no se ha tratado en el pleno del Consell y que lo que les "consta" es la presentación de la renuncia.

En este punto, ha recalcado que Emergencias es una conselleria "reforzada y con un trabajo admirable en los últimos meses" y "se busca que esa sucesión no genere ningún espacio de inactividad y que el trabajo sobresaliente de Valderrama y su equipo tenga continuidad".