El Consell destina 10 millones a reparar 300 ascensores dañados por la dana en fincas con dependientes o discapacitados

Imagen de una asistencia de Cruz Roja con silla oruga para ayudar a un hombre con movilidad reducida a salir de su vivienda, en un edificio afectado por la dana - CRUZ ROJA

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell en funciones ha aprobado un decreto para la concesión directa de diez millones de euros en ayudas urgentes destinadas a la reparación o sustitución de 300 ascensores dañados en la dana en edificios situados en los municipios afectados en los que residan personas con dependencia grado II o III, así como personas con discapacidad con movilidad reducida.

La vicepresidenta portavoz y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha explicado que, en base a los datos cruzados con asociaciones de ascensoristas y entidades de discapacidad, el Consell calcula que "hay aproximadamente 700 ascensores que todavía permanecen averiados" más de un año después de la catástrofe.

Tras subrayar que estos datos se remitieron al Consorcio de Compensación de Seguros sin obtener "respuesta", Camarero ha destacado que el Consell ha decidido aprobar estas ayudas "concretas" para personas con discapacidad y ha garantizado que "podrían incrementarse si fuera necesario".

El importe global máximo destinado a estas ayudas asciende a diez millones de euros distribuidos en dos anualidades (2025 y 2026) y en dos líneas de subvención con cargo a los presupuestos de la Generalitat. La cuantía de la ayuda por actuación se sitúa entre un mínimo de mil euros y un máximo de 50.000.

Las subvenciones cubrirán trabajos de reparación o sustitución necesarios para restablecer el funcionamiento de los ascensores dañados, incluida la fabricación, suministro e instalación de piezas, así como el reemplazo de cabinas cuando sea imprescindible.

Podrán ser beneficiarias las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades, cooperativas de viviendas, comunidades de bienes, sociedades mercantiles, entidades sin ánimo de lucro, administraciones y organismos públicos, así como las personas físicas propietarias de edificios completos, siempre que en la vivienda servida por el ascensor resida al menos una persona con dependencia grado II o III o discapacidad con movilidad reducida.

AYUDAS POR HIJOS NACIDOS O ADOPTADOS TRAS LA DANA

Por otro lado, el Consell en funciones ha aprobado el decreto que regula la concesión directa de ayudas excepcionales destinadas a las familias residentes en los municipios afectados por la dana que hayan sufrido daños y cuenten con hijos o hijas nacidos, adoptados o en situación de guarda con fines de adopción entre el 29 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

El decreto cuenta con un presupuesto total de 30 millones, distribuidos en diez millones para 2025 y 20 millones para 2026, con posibilidad de ampliación mediante acuerdo del Consell. La cuantía básica asciende a 2.000 euros por cada hijo nacido, adoptado o en guarda con fines de adopción dentro del periodo establecido.

Podrán acogerse a estas ayudas las personas progenitoras, adoptantes o en guarda con fines de adopción que estuvieran empadronadas en los municipios afectados en la fecha del temporal y que hayan sido beneficiarias de alguna de las ayudas de emergencia aprobadas por el Consell para pérdida de bienes de primera necesidad o para reparar los daños derivados de la destrucción de vehículos.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación del decreto en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) hasta el 31 de enero de 2026, tanto por vía telemática a través de la sede electrónica como de manera presencial en los registros de la Generalitat, oficinas PROP, oficinas de Correos y en las representaciones diplomáticas y consulares de España en el extranjero.

MÁS AYUDAS PARA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS

Por último, el pleno en funciones ha dado luz verde a una ampliación de 500.000 euros para las ayudas urgentes de demolición de viviendas afectadas por la dana, hasta un total de 1,2 millones para atender todas las solicitudes presentadas que cumplen los requisitos.

El pasado 28 de octubre, el Consell aprobó decreto que establecía las bases reguladoras para la concesión directa de estas ayudas con una dotación inicial de 700.000 euros, ampliable en caso necesario.

El número de solicitudes que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria es de 52. En una primera resolución se aprobó la concesión de las ayudas a 34 de los expedientes por un total de 700.000 euros. Con esta segunda resolución se amplían 500.000 euros para cubrir los 18 expedientes restantes y atender así el 100% de las solicitudes con derecho a la ayuda.