El Consell d'Informatius de À Punt denuncia "manipulación" y "partidismo" informativo y pedirá reunirse con la dirección

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Informatius de À Punt, en funcionamiento de nuevo tras los cambios en la ley que regula el ente público y tras las recientes elecciones para elegir a sus miembros, ha denunciado este jueves en un comunicado difundido en redes sociales, la "manipulación" y el "partidismo" en la información, el "dictado" de las noticias y la "imposición de líneas informativas alejadas de la pluralidad", al tiempo que ha anunciado que solicitará un encuentro con la dirección porque es "urgente revertir la situación".

"No podemos asumir que À Punt sea para las víctimas de la dana lo que Canal 9 fue para las víctimas del metro en el año 2006", señala el Consell d'Informatius en un escrito en el que critica las "pretensiones de imponer un criterio favorable a los intereses del gobierno valenciano y contrario a los del gobierno español con una finalidad partidista".

El nuevo órgano que comienza a funcionar asegura que, desde la publicación de sus candidaturas, han recibido un "alud de quejas, denuncias y demandas de apoyo, fruto de la desprotección que hemos sufrido desde la disolución forzosa del anterior Consell". Ante las "denuncias y la observación propia" de la actual situación, expresan su compromiso con los "principios de honestidad, profesionalidad y transparencia que nos imponen nuestro reglamento y la misma ley de creación de la CACVSA".

Por ese motivo, señalan que esta primera comunicación como Consell d'Informatius debe ser una "denuncia clara de la lamentable situación" en la que aseguran que está À Punt, comenzando por el "grave error" de la empresa, como medio de comunicación público, "con el intento de esconder" las imágenes y el audio de la reunión del Cecopi del 29 de octubre. "Una decisión por la que nadie ha asumido aún responsabilidades", señala.

Igualmente, asumen las denuncias de miembros de la redacción que hablan de "presiones con amenazas, algunas consumadas, de cambios de sección o de horarios", de "cuestionamiento de la profesionalidad" de la plantilla o de cambios en los textos de la escaleta a "escasos minutos de la emisión", entre otros.

"No consideramos asumible que personal de esta casa haya de abandonar la redacción llorando o dejar la empresa definitivamente por el desacuerdo con determinadas líneas editoriales. Las líneas las establecen las direcciones, pero no son aceptables cuando contradicen los principios que la ley o nuestro reglamento nos imponen como servicio público", añaden.

MANIFESTACIÓN DANA

El Consell d'Informatius critica la falta de una cobertura especial para la manifestación del 25 de octubre para reclamar la dimisión del president de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, por su gestión de la dana, un "escándalo que nos ha puesto en la diana de todas las críticas", y lamenta que todo el "prestigio y credibilidad" logrados durante años de trabajo y, en especial, con la cobertura de la dana "se había perdido en unas semanas", como lo señalan las críticas en redes sociales.

"Algunos profesionales han recibido graves insultos por redes o en la calle por esta causa que son inaceptables", exponen y expresan su solidaridad con los compañeros y compañeras porque la plantilla "no es responsable ni cómplice".

RPT

Y, además, critica que la empresa quiera imponer una Relación de Puestos de Trabajo "no acordada con los sindicatos que incluye la amortización de 29 plazas, algunas actualmente ocupadas" y que supone un "grave recorte en departamentos que son clave en los objetivos comunicativos y lingüísticos de À Punt".

No obstante, sostiene que la reacción de la plantilla y de la misma sociedad "parece que comienza a dar frutos" y destaca que muchos momentos de la programación en el aniversario de la dana y con la cobertura de la dimisión de Mazón "demuestran que, con libertad y con la voluntad de servicios público que nos debe caracterizar, À Punt cumple con mucha dignidad con su papel ante la sociedad a la que nos debemos".