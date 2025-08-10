Consell establece bases reguladoras para subvenciones a entidades locales que promuevan igualdad entre mujeres y hombres

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación de la Coordinadora Feminista de Valencia por el 8M, a 8 de marzo de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) las nuevas bases reguladoras de subvenciones dirigidas a entidades locales de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de programas que fomenten la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Estas ayudas, cuya convocatoria se publicará próximamente, tienen como objetivo "impulsar el compromiso de la Generalitat con la igualdad de género en el ámbito local, mediante una estrategia dual que combine medidas específicas para mujeres con la transversalidad de género en todas las políticas públicas", según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

La secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá, ha subrayado que "el ámbito municipal es clave para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres, ya que es la administración más cercana a la ciudadanía y la que mejor conoce sus necesidades". "Con estas nuevas bases queremos impulsar proyectos con impacto real, desde la base, desde cada pueblo y ciudad", ha resaltado.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán alcanzar hasta 20.000 euros por proyecto. Se establecen dos modalidades de actuación. La modalidad A, dirigida a proyectos de gobernanza local y transversalidad de género, que promuevan la integración del enfoque de género en todas las fases de las políticas municipales (diseño, planificación, ejecución y evaluación). Y la modalidad B, destinada a iniciativas para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en ámbitos como la educación, el empleo, la cultura, la salud, el deporte, el entorno rural o la prevención de la violencia de género.

Las entidades locales interesadas deberán contar con un Plan de Igualdad vigente para su personal y presentar propuestas que superen una puntuación mínima para ser admitidas. Se valorará "especialmente" la calidad técnica del proyecto, la adecuación a la realidad municipal, la innovación, la cofinanciación, el uso de lenguaje inclusivo y el compromiso institucional con la igualdad.

MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA DANA

Además, los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre, reconocidos como zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, recibirán una puntuación adicional en el proceso de evaluación, como medida de apoyo a su reconstrucción y reactivación social.

Las entidades beneficiarias podrán destinar las ayudas a gastos de personal y a gastos corrientes necesarios para el desarrollo de los proyectos. Las acciones deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre del ejercicio al que se aplique la convocatoria y su justificación tendrá como plazo máximo el 31 de enero siguiente.

La resolución responde a lo establecido en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 de la Conselleria, y se enmarca en el "compromiso" del Consell con la igualdad de género y la mejora del bienestar de todas las personas.