El Consell exige explicaciones a Morant "por convertir el eclipse en una fiesta ministerial de más de 72.000 euros"

Los ministros Óscar López, Fernando Grande-Marlaskas, Diana Morant y Ángel Víctor Torres, en el observatorio de Yebes durante el eclipse - Alberto Ortega / EUROPA PRESS

VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha exigido este viernes explicaciones a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por el coste del acto institucional organizado por el Gobierno en el Observatorio de Yebes (Guadalajara) para el seguimiento del eclipse solar total del pasado miércoles, "que ascendió a 72.358 euros".

En un comunicado, Barrachina ha sostenido que "Morant debe explicar a los españoles por qué el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido un fenómeno científico en una fiesta ministerial de más de 72.000 euros, sin contar escoltas, chóferes, desplazamientos, hoteles, comidas y todo el coste añadido que supone movilizar a cuatro ministros para ver un eclipse de apenas minuto y medio".

El 'popular' ha criticado que el ejecutivo central "vuelva a confundir divulgación científica con propaganda política" y ha recordado que el acto de Yebes reunió a los ministros Morant, Óscar López (Transición Digital), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial), con el Observatorio de Yebes como centro de seguimiento oficial del eclipse total de sol.

"España no necesita ministros con gafas de eclipse posando para la foto. Necesita un Gobierno que respete el dinero público y que sepa distinguir entre ciencia y autobombo", ha criticado, y ha lamentado que "mientras muchas familias hacen cuentas para llegar a final de mes, el Gobierno de Sánchez organiza actos institucionales más caros que muchas bodas": "Morant no puede presentarse como la gran defensora de la ciencia mientras patrocina una puesta en escena pagada con el dinero de todos".

Dicho esto, ha subrayado que la organización de actividades de divulgación científica "puede ser razonable", pero ha advertido que "lo que no es razonable es convertirlas en un escaparate del Gobierno, desplazar a cuatro ministros y cargar a los españoles una factura de más de 72.000 euros".

Barrachina también ha recordado que el Gobierno creó una comisión interministerial para preparar el denominado Trío de Eclipses 2026-2027-2028 y que "el propio real decreto establecía que esta estructura no debía suponer aumento del gasto público, al funcionar con los medios materiales y personales de los departamentos implicados".

"ENORME FACILIDAD PARA DAR LECCIONES A LOS DEMÁS"

"Morant tiene una enorme facilidad para dar lecciones a los demás. Hace unas semanas utilizó una comparación inadmisible con Hitler para atacar al presidente del Partido Popular. Ahora debería aplicarse a sí misma un poco de rigor, de prudencia y de respeto institucional", ha reiterado.

Y ha indicado que "una ministra que presume de ciencia debería saber que el rigor empieza por explicar cada euro que se gasta". "No hablamos de astronomía, hablamos de prioridades. Y las prioridades del Gobierno de Sánchez vuelven a estar muy lejos de las preocupaciones reales de los ciudadanos. Diana Morant debe dejar de utilizar su ministerio y la ciencia como plataforma de propaganda política. Los españoles merecen explicaciones".