El Consell inicia con Murcia las negociaciones para pedir déficit asimétrico y avisa al Gobieno: "No nos van a dividir"

Señala que han estudiando todos los escenarios si incumplen el límite y que los valencianos "no pagarán la factura del separatismo"



VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno valenciano ha iniciado con Murcia las negociaciones para exigir un déficit asimétrico para las distintas autonomías aunque ha exigido al Ministerio de Hacienda que "asuma su responsabilidad y hagan su trabajo" porque es "quien puede y debe hacerlo" y al respecto le ha advertido: "No nos van a dividir".

Así, lo ha señalado este jueves la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, en rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la reunión del Pleno del Consell en la que ha recalcado: "Tenemos muy clara que los valencianos no tienen por qué pagar la factura del separatismo catalán".

Al respecto, ha recordado que en el año 2013 fue desde el Ministerio de Hacienda desde donde se tomó la decisión de hacer un déficit asimétrico mientras que el pasado lunes la ministra del ramo, María Jesús Montero, dijo "que no tenía por qué hacerlo ella". "Es muy fácil tratar de dividir a los demás, pero no lo conseguirán", ha señalado.

Merino ha apuntado que aunque compete al Ministerio llevar la iniciativa ya ha iniciado las conversaciones con Murcia --la otra comunidad que solicita un déficit del 0,3% en sus presupuestos y no el 0,1% como plantea el Gobierno-- y tiene previsto seguir hablando con más autonomías. De momento, con el Ministerio no ha vuelto a hablar sobre el déficit ni hay una nueva convocatoria.

En ese sentido, ha aclarado que en la reunión del CPFF de pasado lunes se estableció un déficit conjunto para las comunidades pero falta anunciar el objetivo de déficit individualizado para cada comunidad autónoma. "Nosotros exigimos el objetivo de déficit del 0,3%, que fue el que se incluyó en el presupuesto, porque creemos que el apropiado, como poco, para poder afrontar los gastos de servicios fundamentales", ha recalcado.

Al respecto, ha vuelto a criticar que el Estado se reserve el 2,9% del déficit y quiera que las comunidades "se apañen" con el 0,1% cuando "tenemos competencias que generan muchísimo gasto como son la sanidad y la educación" y "además tenemos que hacer frente a decisiones que toma el Gobierno de forma unilateral y que luego afectan a nuestra recaudación que como son las bajadas del IVA de los alimentos o del IVA de la electricidad sin ser compensadas". Por ello, ha avisado: "No nos vamos a mover, es el presupuesto que hemos presentado, es el que necesitan los valencianos y así se va a queda".

Merino ha garantizado que el Consell ha valorado "todos los escenarios" sobre el riesgo de posibles sanciones si aprueba los presupuestos con el déficit en el 0,3% en contra del Gobierno. "Sí, hemos valorado los escenarios de riesgo, lógicamente pensamos todo lo que puede pasar", ha señalado.

REVISIÓN DE ENTERGAS A CUENTA

Del mismo modo, ha señalado que tampoco "pueden dar nada por sentado" de la cuantía que percibirá en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación y están en contacto con el Ministerio para que se la "aclare" porque "no se entienden". Al respecto, ha criticado que el pasado lunes Hacienda les trasladara este dato cuando se lo solicitó hace tres meses para elaborar el presupuesto autonómico y, se ha lamentado, "nunca obtuve respuesta". "Y ahora el gobierno nos viene con unos datos tarde y mal", ha recriminado.

No obstante, ha señalado ahora están "en un proceso de revisión" y ha destacado en cualquier caso que los datos incorporados al presupuesto autonómico en este concepto "coinciden con los cálculos que teníamos internos y además con los de un organismo independiente como es la AIReF". Además, ha resaltado que han recibido el respaldo de Standard & Poor's a sus cuentas autonómicas.

Del mismo modo, ha mostrado su "gran decepción" porque en el CPFF Montero "haya vuelto a echar balones fuera" respecto al cambio del sistema de financiación autonómica. "Hace dejación de funciones y no quiere asumir la responsabilidad de que es de ella quien debe dar un paso adelante", le ha exigido.

En ese sentido, le ha recordado que puede basarse en datos nuevos, pero que cuenta con "un informe de un comité de expertos del año 2017, hay unas alegaciones presentadas, y una propuesta que se hizo a las comunidades de las que nunca más tuvimos respuesta". "Es hora de que dé un paso al frente y así se lo exigí porque decir que las comunidades no nos ponemos de acuerdo no es excusa para que ella no asuma la responsabilidad y deje de hacer dejación de funciones como está haciendo", ha reclamado.

En ese sentido, ve "una falta de respeto absoluta" que se planteen reuniones bilaterales con Cataluña y al respecto ha subrayado que los valencianos "no tienen que asumir la responsabilidad de que el gobierno de España esté utilizando indignamente los recursos de todos para conseguir los votos para una investidura".

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

Por último, ha afirmado que la condonación de la deuda es "un parche que no soluciona el problema", pero el Consell "no renunciará a cualquier cosa que pueda, aunque sea mínimamente, compensar el perjuicio que llevan sufriendo los valencianos durante más de dos décadas como aliviar el pago de los intereses que en el año 2024 se incrementan en un ciento 12% y van a ser cerca de 900 millones".

Merino ha criticado que el Gobierno "haya comenzado la casa por el tejado al darle a Cataluña una cuantía de condonación de deuda sin saber cuál va a ser el método que se va a utilizar para el resto de comunidades autónomas" y ha señalado que están esperando "una propuesta seria y firme para valorarla". "Pero por supuesto que defenderemos los intereses de los valencianos como sea ante quien sea", ha asegurado.

Asimismo, ha enmarcado las desavenencias con Vox por este tema en las discrepancias habituales entre partidos políticos diferentes que "mantienen posturas diferentes ante los temas". "Pero este es Consell único y tenemos una acción de un gran gobierno y tenemos muy claro que lo que está por encima de todo que es el interés de los valencianos", ha apostillado.