El Consell muestra la "absoluta predisposición" de Mazón para comparecer "cuanto antes" en la comisión dana de Les Corts

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quiere comparecer "lo antes posible" en la comisión de investigación de la dana en Les Corts y que está "en conversaciones" con el director general de Relaciones con las Cortes para hacerlo "cuanto antes", por lo que ha recalcado la "absoluta predisposición de acudir" cuando Les Corts Valencianes lo determinen.

Así lo ha señalado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por si esta declaración ocurrirá antes del aniversario de la dana, que tendrá lugar la semana que viene.

Susana Camarero ha expuesto que "hay dos formas de entender las comisiones de investigación". "Por una parte, la absoluta disposición de ir a la comisión de Les Corts, también a la comisión del Senado, por parte del presidente de la Generalitat, que le ha pedido en primera persona acudir a la comisión, y por otra parte, la negativa absoluta por parte del Gobierno de España, también de las agencias del Gobierno de España, a asistir a esas comisiones", ha expuesto.

En ese sentido, Camarero ha criticado que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, "dejó el asiento vacío y se negó a comparecer en la comisión de Les Corts".