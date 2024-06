El Consell "no ha valorado en ningún momento la situación del señor Camps" porque depende del PP

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha asegurado que el gobierno valenciano "no ha valorado en ningún momento, ni este día ni en ningún otro, la situación del señor (Francisco) Camps", 'expresident' de la Generalitat y exlíder del PPCV, tras ser absuelto de la última causa judicial que le quedaba pendiente por el 'caso Gürtel'.

"No puedo contestar porque no es un tema político que hayamos hecho desde el Consell: es un tema político que afecta a los partidos y en el Consell no se ha tratado este tema".

Así lo ha zanjado en la rueda de prensa tras el pleno semanal del Consell que comparten PP y Vox, preguntada por si Camps tiene alguna responsabilidad política por los cargos de su gobierno que fueron condenados y por si está en condiciones de volver a la política como ha venido manifestando.