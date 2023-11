Consell y partidos condenan el "horrible" presunto crimen machista de Sagunt y llaman a la unidad

Camarero lamenta que la víctima haya sido asesinada a pesar de haber acudido al sistema de protección: "Es un fracaso"



VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha condenado el "presunto delito gravísimo de violencia machista" sucedido este pasado miércoles en Sagunt (Valencia), además de mostrar su repulsa por esta "horrible violencia" y "execrable acción". Varios consellers y representantes de los grupos de la oposición han mostrado su repulsa por este crimen y han apelado a la unidad.

La Policía Nacional investiga como un presunto crimen machista el asesinato de una mujer de 34 años en Sagunt. Un hombre, que mantenía o había mantenido una relación sentimental con la víctima, fue detenido tras el crimen. El suceso tuvo lugar este miércoles en una vivienda de un edificio de Sagunt en la que se encontraba la víctima junto a su hija de 13 años, que también resultó gravemente herida tras caer desde el segundo piso a un patio interior.

En el pleno de Les Corts, Mazón ha garantizado que seguirá poniendo todo lo que esté en su mano para evitar que vuelva a ocurrir un crimen como este.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha trasladado la "condena enérgica y unánime de todo el Consell" ante este nuevo caso de "violencia inasumible en el tema machista".

También ha mostrado su preocupación por el estado de salud de la niña de 13 años, que "se encuentra luchando por su vida en un hospital de Valencia", y por la otra hija que "está ahora mismo tutelada por unos familiares".

"Hasta que la Delegación de Gobierno no confirme este asesinato como violencia machista, nosotros no podemos confirmarlo, pero parece que todo apunta a este extremo", ha manifestado en declaraciones a los medios, remarcando que "como la niña está en coma, no ha podido contar qué ha sucedido".

En cualquier caso, Camarero ha subrayado que "lo más importante del día de hoy es lanzar un mensaje a toda la sociedad de condena unánime de esta violencia, de apoyo a las víctimas" -"todos más que nunca tenemos que estar mirando a las víctimas y solo a las víctimas"-- y también un mensaje de esperanza".

"Aquellas víctimas que se puedan encontrar en una situación como Fátima, que están sufriendo violencia en sus hogares, que denuncien, que nos pidan ayuda. Fátima había pedido ayuda, Fátima había estado en el sistema, y a pesar de eso, contaba con un riesgo no apreciable, y eso no le ayudó", ha lamentado, y ha llamado a reflexionar sobre ello porque supone "un fracaso del sistema".

"HAY SALIDA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO"

Pero la consellera ha hecho hincapié en que "hay salida a la violencia de género": "Hay asociaciones, instituciones, un gobierno detrás ayudándoles con instrumentos, con herramientas para ayudarles a salir de esta violencia, y así estamos evidentemente todos dispuestos a tenderles la mano y a ayudarles a salir del infierno de la violencia".

Por su parte, la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha condenado el crimen en una de sus intervenciones en el pleno de este jueves, afirmando que supone "una muestra de la degradación moral de nuestra sociedad". Ha llamado a desplegar todos los medios posibles para proteger a las mujeres y a los hijos y ha subrayado que "la víctima es quien debe estar en el centro del sistema".

Entre los grupos políticos, la síndica del PSPV, Rebeca Torró, ha lamentado el crimen y ha transmitido sus condolencias a los familiares de la mujer asesinada. "Nos matan por ser mujeres, que nadie mire a otro lado ante la peor lacra que sufrimos", ha recalcado.

Y el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha manifestado que "hoy la luminosa ciudad de Sagunto se ha despertado sombría", además de desear que la menor herida se recupere y el asesino cumpla su condena.