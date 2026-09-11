El Consell pide al Gobierno declarar zonas gravemente afectadas los municipios afectados por los últimos incendios

Incendio forestal en la Sierra Calderona - CONSORCIO DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

VALÈNCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha acordado este viernes solicitar al Gobierno de España la declaración como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para los municipios afectados por los últimos incendios forestales registrados este verano.

En concreto, las medidas de apoyo solicitadas van dirigidas a paliar las consecuencias de los incendios que afectaron a las localidades de Sierra Engarcerán, Tírig, Catí, Segorbe, Gátova y El Saler (València).

El acuerdo recuerda que el pasado 7 de agosto una tormenta seca provocó varios incendios forestales en la provincia de Castellón, entre los que destacaron por su gravedad los registrados en Sierra Engarcerán y Tírig, que requirieron "un amplio despliegue" de medios de extinción y la adopción de medidas para proteger a la población.

Su evolución llevó, en concreto, al confinamiento de Sierra Engarcerán y a la evacuación de Catí, así como a la declaración de la situación operativa 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, con la petición de recursos adicionales de la Administración General del Estado, además de a la activación del procedimiento extraordinario de coordinación entre los diferentes servicios de extinción de la Comunitat Valenciana.

El Consell detalla que el 20 agosto comenzó en Segorbe un incendio forestal, también a causa de una tormenta eléctrica, que adquirió al día siguiente "una virulencia especial", lo que obligó de nuevo a declarar la situación operativa 2 del Plan Especial frente a Incendios Forestales, con la solicitud de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como a activar mecanismos extraordinarios de coordinación entre los servicios de extinción. Como medida preventiva, durante las tareas de extinción, se ordenó el confinamiento y posterior evacuación del municipio de Gátova.

Finalmente, el acuerdo se refiere también al fuego declarado el pasado 27 de agosto en la Devesa del Saler, perteneciente al término municipal de València, que afectó de forma significativa al Parque Natural de l'Albufera y que obligó a la evacuación preventiva del núcleo poblacional de El Saler. La emergencia nuevamente alcanzó la situación operativa 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales e hizo necesaria la movilización de recursos extraordinarios, entre ellos la UME.

Por ello, el Consell pide que, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, el Gobierno central apruebe la declaración de los municipios afectados por estos incendios forestales como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil.

Además, el Gobierno valenciano reclama también que el Ejecutivo central active, en coordinación con la Generalitat, las medidas de apoyo previstas en la normativa vigente para paliar las consecuencias de estos incendios forestales sobre las seis poblaciones.