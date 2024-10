El Consell pide al Gobierno que no cierre Cofrentes: "Nuestra economía, sociedad e industria no se lo puede permitir"

Nuria Montes asegura que está "en perfectas condiciones" para funcionar al menos 20 años más

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha pedido al Gobierno central que no cierre la central nuclear de Cofrentes (Valencia) porque genera el equivalente al 45 por ciento de la energía que consume la Comunitat Valenciana y "no habrá renovables suficientes para suplir su producción". "Nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra industria no nos lo podemos permitir", ha afirmado.

Montes se ha pronunciado de esta manera, preguntada por las medidas implementadas por el Consell para lograr la soberanía energética, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum.

La consellera ha reiterado la petición realizada este martes por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la entrega de los premios de Levante-EMV, de formar una "conjura valenciana" para que el Ejecutivo central "cambie su posición respecto a las centrales nucleares", ha dicho.

Montes ha llamado a la sociedad a realizar una "reflexión" sobre la central y ha asegurado que su importancia para la Comunitat Valenciana es "comparable a la que puede tener la ampliación del Puerto de València para nuestra economía o la importancia que puede tener traer agua".

"La central nuclear de Cofrentes produce el 45% de toda la energía que se consume en la Comunitat Valenciana y, en materia de energía, algo que está planificado que se pueda cerrar en 2030 es que se cierra mañana. Imaginad qué es lo que nos puede ocurrir energéticamente hablando si mañana cerramos algo que produce el 45% de nuestra energía. Es cierto que nosotros no consumimos la energía que se produce en la Comunitat Valenciana. La energía se vuelca a la red. Pero es cierto que no somos capaces de prescindir de esta fuente de energía", ha expresado la consellera.

AHORRO

Nuria Montes ha destacado que Cofrentes es la central nuclear "más importante de toda España" y permite un ahorro de "nada más ni nada menos que tres millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año".

En ese sentido, ha indicado que, si cierra la central de Cofrentes y "no tenemos otras fuentes alternativas suficientemente implantadas, que no las vamos a tener", no habrá "más remedio que acudir a las centrales de ciclo combinado y al gas", lo que conllevará "perjuicios medioambientales y desde luego económicos".

"Si a mí alguien me pregunta si existe un futuro sin energía nuclear, ahora mismo no", ha aseverado, al tiempo que ha asegurado que países como Suiza, Bélgica, Reino Unido, Italia y Suecia van a seguir apostando por esta energía.

La titular de Industria ha afirmado que la decisión sobre su cierre no puede tomarse "in extremis" en 2029 sino que debe llegar en 2026 y 2027. Además, ha defendido que la infraestructura "está en perfectas condiciones de producción y de seguridad para trabajar al menos 20 años más". Su central "gemela" en Estados Unidos está autorizada para funcionar "40 años más", ha destacado.

En ese sentido, ha incidido en cómo empresas, ciudadanía y administraciones se vieron perjudicados por la escalada de precios de la energía, que ocasionó una "falta de competitividad" y un "daño" que afectó a "todo nuestro tejido productivo".

Las palabras de Montes llegan también después de que el PP anunciase que llevará a cabo un "frente común" para impedir el cierre de la central nuclear a través de iniciativas tanto en el Congreso como en la Diputació de València y en los ayuntamientos.

UN 2% DE LAS RENOVABLES DE ESPAÑA

Asimismo, la consellera ha secundado las palabras del 'president' Carlos Mazón sobre que "la única independencia que nos preocupa ahora mismo es la energética" y ha explicado que en la actualidad hay 484 megavatios de energía fotovoltaica instalados en la Comunitat Valenciana y "algo menos de 1.250 megavatios" de eólica.

"En el año 2015, primer año del Botànic, la Comunitat Valenciana producía casi el 7,5% del total de la energía renovable que se producía en España. Ocho años después, y con un gobierno supuestamente ecologista, este dato debería haberse incrementado muchísimo más. En mayo del año 2023, la Comunitat Valenciana había caído al 2% del total de la energía renovable que se producía en toda España. El Botanic en su periodo 2015-2023 solo instaló 50 megavatios de energía eólica y 105 megavatios de fotovoltaica", ha expuesto Nuria Montes.

En contraposición, ha afirmado que desde julio de 2023 el actual Consel ha autorizado un total de 81 instalaciones renovables de 1.281 megavatios. "Nuestra apuesta precisamente por la sostenibilidad, por la energía limpia y renovable creo que la hemos demostrado en unos meses muy duros", ha comentado.

Además, ha agradecido el trabajo de todas las áreas de la Generalitat que se involucraron para resolver a tiempo los expedientes cuya caducidad estaba marcada para el 25 de julio de este año.

Nuria Montes ha reconocido que "todavía queda muchísimo por hacer" y ha asegurado que "la Ley de Simplificación Administrativa ha facilitado muchísimo la tramitación de estos expedientes y los resultados no van a tardar mucho en recogerse". Igualmente, ha asegurado que el Consell está trabajando "de una manera muy activa" en promover el hidrógeno verde y el biogás con diferentes proyectos.