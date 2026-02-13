El Consell pide "prudencia máxima y evitar desplazamientos innecesarios" ante las alertas por vientos

Archivo - El l portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina - GVA - Archivo

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha pedido "prudencia máxima y que se eviten aquellos desplazamientos innecesarios" ante las alertas por fuertes vientos en la Comunitat Valenciana, que se elevarán de nivel roja en toda la provincia de Castellón este sábado.

Así lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, donde ha explicado que el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha dado cuenta del plan de emergencia activado.

Barrachina ha recordado que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta roja por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón para este sábado.

La alerta roja comenzará en la madrugada de este viernes dado que se prevé rachas de hasta 140 kilómetros por hora.

En el caso de Valencia y Alicante, el nivel de alerta es naranja por el viento. Asimismo, se ha decretado alerta por fenómenos costeros nivel naranja en el litoral de Castellón y amarillo en el resto del litoral de la Comunitat Valenciana.