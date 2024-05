El Consell pone en marcha un grupo de choque y un plan de empleo para la automoción

Mazón: "Si Ford se constipa, el parque de proveedores tiene una pulmonía y el empleo es lo más importante"



El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la puesta en marcha de un grupo de trabajo de "choque" en el Consell ante la transición del sector de la automoción, que impulsará un plan de empleo y recolocación de los trabajadores de la industria, desarrollará un análisis de la situación y de otras posibles medidas y reivindicará al Gobierno central la activación del mecanismo RED.

Así lo ha explicado en una 'Charla con Cope' este martes, preguntado por el ERE anunciado en la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia).

Mazón ha expuesto que el ritmo de implementación del coche eléctrico a nivel mundial "va más lento de lo que se esperaba" y empresas como Ford y PowerCo están "adaptándose a este nuevo tiempo de tránsito". Ha indicado que se "está llegando a buenos acuerdos, difíciles, pero con esfuerzo" y ha asegurado que el Consell está pendiente de la situación y preocupado "especialmente" por el parque de proveedores de Ford y una coyuntura que afecta no solo a la industria valenciana sino también nacional.

En este contexto, el 'president' ha explicado la puesta en marcha, en el pleno del Consell de este martes, un grupo de choque con las consejllerias de Industria, Hacienda y de Empleo y Formación, para desarrollar tres acciones.

La primera será un análisis de la situación en este momento, las medidas a adoptar y los riesgos laborales para la industria tanto trabajadores de Ford como proveedores. Para ello, se contará con la presencia de la multinacional, asociaciones del sector y Femeval.

En segundo lugar, la Generalitat impulsará un plan global de empleo, "en su caso de colocación o de recolocación", que ayude en la adaptación "mientras dure el tránsito.

Asimismo, se exigirá al Gobierno de España la activación del Mecanismo RED, que cuenta con "miles de millones de euros que sí que tiene el Gobierno" y pueden servir para "compensar al sector del automóvil". "El Gobierno lo puede hacer, solo es necesario un Consejo de Ministros que lo valide", ha agregado.

Mazón ha advertido que "no va a valer que digan que es un asunto regional para quitarse de en medio la responsabilidad, porque el asunto del coche eléctrico, el asunto de Ford, el asunto del parque de proveedores, todo este ecosistema del automovilismo, del sector del automóvil, cuando la Comunitat Valenciana es referencia nacional, es un asunto nacional". "No hay opción a que nos digan que no", ha remarcado.

El 'president' cree que "acabarán saliendo bien las cosas, pero por el camino no podemos tener un constipado, porque si Ford se constipa, el parque de proveedores tiene una pulmonía y el empleo es lo más importante".

Por ello, ha asegurado que el gobierno valenciano seguirá trabajando con Ford y ha puesto en valor el diálogo social y el "alto nivel de responsabilidad" de la empresa y los sindicatos, porque "a pesar de que a veces son decisiones complicadas" logran llegar a acuerdos.