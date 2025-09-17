El Consell reitera su disposición a recibir a las víctimas de la dana y "respeta" su decisión de acudir o no

Enmarca en el ámbito parlamentario su asistencia al Debate de Política General

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha reiterado este miércoles la disposición "absoluta y permanente" de la Generalitat de recibir a las asociaciones de víctimas de la dana, además de mostrar su "respeto total y absoluto" a las entidades tanto si deciden acudir a estas reuniones como si no.

Así lo ha manifestado un día después de que dos de las principales asociaciones de víctimas (Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O y Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024) decidieran plantar al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en una reunión sobre el proyecto de parques inundables, como gesto de rechazo a las últimas declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre la gestión de las emergencias y por considerar que es un proyecto "insuficiente, vacío y propagandístico". Las dos entidades volvieron a exigir la dimisión de Mazón y denunciaron que "no se han asumido las responsabilidades políticas necesarias" tras la dana.

En rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntada por si se va a reconducir la relación con las víctimas, Camarero ha mostrado el respeto de la Generalitat "a lo que ellas determinen", al tiempo que ha recordado que la semana pasada "todas las asociaciones" asistieron al encuentro con el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, sobre el Pla Endavant de reconstrucción.

"Ayer dos asociaciones decidieron libremente no acudir con el conseller de Medio Ambiente y respetamos tanto una decisión como la otra --ha esgrimido--. Nosotros siempre vamos a mostrar empatía, solidaridad, cariño, respeto y deseo de reunirnos con todas las víctimas. Tienen a todo el Consell a su disposición".

Por otro lado, cuestionada por la petición del PSPV de que las asociaciones de víctimas asistan la próxima semana al Debate de Política General, la también consellera de Servicios Sociales ha indicado que "eso queda circunscrito al ámbito competencial de Les Corts" y a su "organización interna", además de reiterar su "total respeto y comprensión a las víctimas" y la postura de "puertas abiertas" a recibirlas.