El Consell subraya que trabaja para "revertir el deterioro" en los servicios sociales: "Menos demagogia y más ayudar"

La vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha reivindicado que el Consell trabaja para ofrecer unos servicios sociales "de calidad, dejando atrás la ideología, el sectarismo" y el "deterioro" del anterior gobierno del Botànic, así como sus "promesas incumplidas, centros sin licitar, residencias que necesitaban reformas que nunca llegaron y un mantenimiento que nunca hubo". "Menos demagogia y más ayudar a conseguir lo que ustedes fueron incapaces de lograr", ha reprochado al PSPV.

Durante el pleno de Les Corts este jueves, Camarero ha hecho hincapié en que el Gobierno valenciano "va a mejorar los servicios sociales y a revertir el deterioro, la falta de implicación, gestión y de compromiso del Botànic, que puso la ideología por encima del sentido común". "Y lo vamos a hacer contando con todos, porque nuestros mayores, personas con discapacidad y menores nos necesitan", ha recalcado.

La vicepresidenta ha reivindicado que tras año y medio de gobierno el Consell liderado por Carlos Mazón "sigue trabajando para ofrecerle a los valencianos los servicios sociales que necesitan, unos servicios sociales que no sean insuficientes, que no sean sectarios y que no se basen en la ideología, que aumenten las plazas y que reduzcan la burocracia".

Así, ha incidido en que durante los ocho años de gobierno del Botànic "cerraron nueve residencias públicas, redujeron un cinco por ciento las plazas públicas y las pocas plazas que crearon fueron privadas". "Dejaron un déficit de 25.000 plazas, a 3.000 cada año. Abocaron a nuestros mayores a buscarse la vida. Si quieren algo, que lo pidan, en caso de los servicios sociales, ahí se quedan, no cuenten conmigo y búsquense la vida, que es lo que han tenido que hacer los mayores durante ocho años", ha expuesto.

"Hizo que las residencias y los centros de día gestionados por organizaciones del tercer sector abandonasen la pública, dejaron a la Comunitat Valenciana a la cola de la ratio por camas, abandonaron a los mayores y me acusan a mí de ser inhumana. Derrocharon recursos sin planificación y sin control, construyendo centros que nunca abrieron", ha denunciado Camarero.

También ha criticado que el Botànic aprobó el decreto de tipologías "a dos meses antes de las elecciones" y "de espaldas al sector": "Tanto es que no está negociado que ahora que estamos trabajando en él, y es verdad que la dana nos ha retrasado, pero estamos terminando la negociación y hemos recibido 1.700 alegaciones, que supone que ustedes desoyeron al sector cuando no lo negociaron".

GARANTIZA QUE NO SE VA A PRIVATIZAR "NI UNA SOLA PLAZA"

En definitiva, ha cargado contra las "promesas incumplidas" del gobierno anterior y ha advertido de que "nadie engañe de quién es quién". Frente al Botànic, Susana Camarero ha reivindicado que el actual Consell "ha reducido un 30% la lista de la dependencia, ha incrementado con más de 63 millones la acción concertada y presta un servicio individualizado y de calidad porque queremos que todas las personas que lo necesiten cuenten con servicios sociales".

En cualquier caso, ha garantizado que no van a "privatizar ni una sola plaza pública", ha apostado por la colaboración público-privada "sin complejos" y ha pedido a los partidos de izquierda que dejen de "hacer demagogia". "Yo no invento nada, abrieron ustedes la puerta a la privatización, porque las empresas privadas gestionan los centros de atención para personas con discapacidad, a víctimas de violencia de género y a menores. No acusen de lo que ustedes han hecho antes", ha zanjado.

EL PSPV DICE QUE CAMARERO "HA SUPERADO A COTINO"

Por su parte, la diputada del PSPV Silvia Gómez, que había preguntado sobre la situación de los servicios sociales tras la aprobación de la ley Simplifica, ha afeado a Camarero que sea la consellera de Servicios Sociales "más inhumana, mercantilista e insensible que ha tenido la Comunitat Valenciana. "Y mire que sus compañeros de partido lo hicieron mal, desprestigiaron el servicio social de una manera escandalosa, pero usted en un año y medio se ha superado", ha sostenido.

En esta línea, ha reprochado tanto a la vicepresidenta como al "noqueado" Carlos Mazón su clara estrategia que pasa por "desmantelar" los servicios sociales y "tirar por tierra todos los avances conseguidos" por el gobierno del Botànic. "Con sus actuaciones en la ley Simplifica lo que están haciendo es un desprecio absoluto para los servicios sociales", ha lamentado.

Además, ha denunciado que el departamento de Camarero "no está cumpliendo" el acuerdo de la homologación salarial pese a que tenía "38 millones de euros preparados" para ello. "Decidieron gastarlos en otra cuestión", ha censurado. También ha criticado que no se aplique el decreto de tipologías, "que tenía como objetivo prioritario dignificar las condiciones del personal y la mejora de la calidad asistencial", y la "sensibilidad nula" de la vicepresidenta.

Para la diputada del PSPV, la ley Simplifica "lo que simplifica y recorta son los derechos sociales a todos los valencianos y valencianas" e incluye unas modificaciones "sin precedentes" en España. "Ninguna comunidad autónoma, ni las del PP, se han atrevido a hacer una barbaridad como esta, que es la de abrir la puerta a privatizar los servicios sociales municipales. Está haciendo bueno al señor --Juan-- Cotino", ha espetado. Por todo ello, ha pedido a Camarero que recapacite y "cambie su hoja de ruta de destrucción de todos esos avances sociales" del Botànic.

CAMARERO RECUERDA "LA PEOR HISTORIA" DEL BOTÀNIC

En su respuesta, la vicepresidenta primera del Consell ha reprochado a Gómez (PSPV) que se "atreva" a llamarla "inhumana e insensible" cuando el gobierno del Botànic "se conoció en España entera y el mundo entero por los abusos sexuales cometidos a los menores en los centros". "¿Quiere que recordemos cuál es la peor historia del Botànic en servicios sociales, quiere que vayamos ahí", le ha retado.

Al margen de esta cuestión, ha lamentado la "demagogia habitual" de la izquierda y, frente a ella, ha insistido en que el Consell trabaja para ofrecer unos servicios sociales "de calidad, dejando atrás la ideología y el sectarismo" del Botànic, así como sus "promesas incumplidas, centros sin licitar, residencias que necesitaban reformas que nunca llegaron y un mantenimiento que nunca hubo".