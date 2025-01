El Consell urge al Gobierno a "activar ya" la segunda pista del Aeropuerto de Alicante y la ampliación del de Manises

VALÈNCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha reiterado la "necesidad irrenunciable" de poner en marcha el proyecto de segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, una obra "ya prevista dentro del plan de expansión de la infraestructura", al tiempo que ha instado al Gobierno central a "activar cuanto antes la ampliación de la terminal de Manises".

Cano ha hecho hincapié en las "cifras récord" cosechadas en las infraestructuras aeroportuarias de la Comunitat Valenciana en 2024 y ha añadido que este lunes "se conocerán con precisión los datos de pasajeros de los aeropuertos de Valencia y Alicante-Elche", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Con estos datos, ha sostenido, "se pondrá en evidencia la necesidad de abordar unos proyectos de ampliación más ambiciosos para estas dos infraestructuras, que son clave en el desarrollo de la economía valenciana". "Estamos batiendo récords de pasajeros, turistas y gasto, y necesitamos un proyecto que refleje y acomode el crecimiento previsto para los próximos años", ha reclamado.

Así, ha considerado "insuficiente" la licitación pública de la asistencia técnica de redacción del proyecto para las obras de ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche lanzado por Aena este viernes, con un presupuesto de 20 millones de euros, y ha reclamado "un compromiso firme para atender las necesidades de los empresarios", tras los estudios de las Cámaras de Comercio de Alicante y la Comunitat Valenciana, que "cifran en casi 2.000 millones de euros anuales las pérdidas de retrasar las obras de la segunda pista de Alicante-Elche y la terminal de Manises".

"No se puede ignorar el déficit en infraestructuras que arrastra la Comunitat, ni tampoco que la provincia de Alicante es la última de España en inversión per cápita desde hace ya varios años. Y no vamos a conformarnos con un parche cuando se están materializando otros proyectos como la ampliación del aeropuerto de El Prat, con una inversión de 1.700 millones de euros y la previsión de construir una tercera pista", ha reprochado.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno central poner en marcha "cuanto antes" la conexión ferroviaria del aeropuerto de Alicante-Elche. "Es un agravio histórico para la provincia y la Comunitat, único en toda Europa si tenemos en cuenta que es la única infraestructura de su tamaño que no cuenta con este tipo de servicio para los más de 17 millones de pasajeros que recibe cada año", ha reiterado.