Archivo - El Consorci de Museus y el Ayuntamiento de Castelló homenajean al pintor Wences Rambla con una exposición - JUAN PEIRO - Archivo

CASTELLÓ 5 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) presenta en el Menador Espai Cultural la exposición homenaje a la figura del pintor castellonense Wences Rambla (Castellón,1948-2023). La muestra 'Wences Rambla, el artista' repasa todas sus facetas artísticas, que compatibilizó con su labor académica e investigadora como catedrático de Estética y Teoría de las Artes.

A los homenajes celebrados en el entorno académico se suma esta exposición que se podrá ver hasta el 1 de febrero en el Menador. La exposición es un reconocimiento póstumo a su trayectoria artística, organizada por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló de la Plana.

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha presentado la muestra acompañada por el director gerente del CMCV, Nicolás Bugeda; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló, María España, y por el comisario de la exposición, Miguel Ángel Mulet.

Tébar ha alabado la figura de Wences Rambla, que desarrolló una importante labor docente e investigadora a lo largo de toda su trayectoria, faceta por la que es reconocido tanto dentro como fuera de la Comunitat Valenciana.

"Como crítico y erudito, Wences Rambla es autor de importantes publicaciones en torno a la teoría del arte contemporáneo, pero más allá de eso esta exposición pone en valor la prolífica trayectoria artística de Wences Rambla, uno de los autores que marcaron los inicios de la modernidad en Castellón y que nos ha legado también importantes obras en el ámbito de la abstracción", ha señalado Tébar.

Por su parte, Bugeda ha destacado la colaboración entre las administraciones autonómica y local "para rendir homenaje al que fue durante años miembro de la comisión científico-artística del Consorci de Museus" y ha añadido que "estas dos facetas, la de académico y la de artista, se unían y retroalimentaban como se puede ver en la minuciosidad del cuidado de sus obras".

CONTENIDO DE LA MUESTRA

'Wences Rambla, el artista' ofrece, a través de una selección de 45 piezas, un repaso por las distintas etapas creativas del artista castellonense, desde sus primeros años figurativos, de compromiso y crítica social, hasta la abstracción, pasando por la fotografía, su experimentación con el 'collage' o el grabado.

Miguel Ángel Mulet ha explicado que, por encima de su calidad intelectual y académica, la exposición muestra la evolución de su faceta creativa y plástica.

Con libertad absoluta en técnicas, composición, tratamiento del color y motivos de sus piezas artísticas, "la exposición muestra un recorrido evolutivo en técnicas, composiciones y motivos, desde los planteamientos pseudoimpresionistas de sus obras figurativas, completadas con elementos matéricos e incluso de pintura expandida, hasta el cromatismo estratificado de sus abstracciones", ha señalado el comisario.

Su fase figurativa es su etapa socialmente más comprometida que coincide con las inquietudes de la época. A comienzos de los 70 aparecen en sus obras temas alusivos a las guerras o la censura, "sin embargo, la capacidad reflexiva de sus obras nos invita a pensar más que en una crítica social en una crónica social", ha explicado el comisario.

Otro de los espacios creativos recogidos en la muestra es la fotografía. Sus arquitecturas, artefactos o puntualidades, como el holocausto, trasladaban a la realidad magnificando efectos que las transforman en mensajes reflexivos.

Destaca entre las obras tres piezas inéditas de los años 70 y 80 que marcaron el camino hacia la abstracción, con la introducción de la geometría. Hacia el final de su carrera la mezcla de su técnica abstracta con el tratamiento de paisajes singulares da lugar a sus 'Topografías'.

Por último, se ofrece su abstracción, "que conjuga con maestría la abstracción geométrica con ciertos atisbos de abstracción lírica y un genial tratamiento de la composición y el color", ha destacado Mulet. Destaca aquí una de las grandes piezas de la exposición 'Grand Tableau' (2021), perteneciente a la colección del MACVAC.