El Consorcio de Bomberos activa un refuerzo especial ante la alerta roja por fuertes vientos en Castellón

Archivo - Palmeras movidas por el viento - UV - Archivo

CASTELLÓ 13 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha activado un refuerzo especial ante la alerta roja por fuertes vientos en toda la provincia. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha asistido este viernes a una reunión operativa de coordinación en el Consorcio Provincial de Bomberos para analizar la situación y establecer el dispositivo ante las previsiones del temporal de viento.

El dispositivo contempla el refuerzo de los cuatro parques de bomberos profesionales ubicados en Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe, así como la activación de efectivos de forma presencial en los cinco parques de Bomberos voluntarios en Onda, Lucena del Cid, Benassal, Morella y Atzeneta. Asimismo, también se han activado los efectivos de las cuatro unidades BRAF, personal de Protección Civil, la Unidad de Maquinaria Logística UML y la totalidad de las 20 unidades de Bomberos forestales de la Generalitat asignadas al Consorcio.

Asimismo, y para poder atender las incidencias que se puedan registrar durante las jornadas previstas de temporal de fuerte viento, se va a reforzar el número de operadores del Centro Provincial de Coordinación.

Además de todo el dispositivo de refuerzo, en base a las previsiones de Aemet, y ante las alertas activadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han recordado a los ayuntamientos de la provincia la importancia de revisar los planes municipales y activar las medidas preventivas necesarias. Al respecto, se incide en la anulación de todas las actividades programadas en los municipios como medida preventiva.

Asimismo, desde el Consorcio Provincial de Bomberos se insiste en mantener un seguimiento continuo de las alertas por viento emitidas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y de sus actualizaciones, además de consultar la información meteorológica oficial de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También se recomienda señalizar y, si es necesario, restringir el acceso a parques, zonas arboladas, andamios u otras áreas con riesgo de caída de objetos. Además, es labor de los ayuntamientos informar a la población sobre las zonas del municipio especialmente expuestas a rachas fuertes de viento.

EVITAR DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS

Desde el Consorcio Provincial también se apela a la ciudadanía a asegurar elementos sueltos -mobiliario exterior, toldos, macetas, cartelería- y evitar desplazamientos innecesarios durante episodios de viento intenso, además de recordar la importancia de no situarse bajo cornisas, árboles, vallas publicitarias o estructuras inestables.

En Castelló se ha reunido el Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) ante la alerta por fuertes vientos establecida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y difundida por Aemet, que sitúa a partir de la medianoche de hoy nivel rojo para toda la jornada del sábado en la ciudad y hasta las doce de la noche.

Además, se ha recibido aviso especial por parte del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana situando en riesgo extremo la situación para mañana en la provincia de Castellón, con vientos que pueden superar los los 140kilómetros/hora en el interior y los 130km/h en el litoral.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Castelló mantiene activo el Plan Territorial Municipal de Emergencias de Castellón (Platemcas) y ha informado de una serie de medidas para este sábado.

Así, el consistorio suspende todas las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento y sus organismos dependientes, todas las actividades deportivas al aire libre y de interior, la presentación de la Gaiata 5 en el Palau de la Festa, el servicio Bicicas; cierra los Cementerios Municipales, los parques de El Pinar y del Meridiano y prohíbe el acceso a todos los parques urbanos, huertos urbanos y zonas arboladas por el riesgo de caída de ramas o árboles.

Además, ha decidido suspender todos los actos con motivo del Carnestoltes en el Grao -la Gran Desfilada de Carnestoltes se trasladará a la mañana del domingo a las 11.30 horas y estará también abierta a la participación de niños y niñas-, así como suspender el concierto solidario a favor de Afanias con motivo del 54 aniversario del Bar del Mercat previsto en la Plaza Mayor, que se reubicará en otra fecha

Tanto los Bomberos Municipales como la Policía Local intensificarán la vigilancia reforzando los turnos de guardia, con un total de 28 efectivos de bomberos y 120 agentes de Policía Local durante la jornada de mañana.

BORRIANA, ALMASSORA, NULES Y VINARÒS

Otros ayuntamientos de la provincia, como el de Borriana, ha acordado suspender todas las actividades al aire libre dependientes u organizadas por consistorio, el cierre de todas las dependencias e instalaciones municipales, prohibir el acceso público a parques y jardines especialmente aquellos con mayor presencia de arbolado, prohibir las actividades sobre el medio marítimo y aquellas que se realicen próximas a la costa, no permitir la instalación o utilización de las terrazas y veladores del sector hostelero en el término municipal y prohibir el uso de cualquier tipo de fuego en zona forestal.

Además, se ha suspendido la feria de Sant Blai y la concesionaria del servicio de recogida de basuras ha informado que suspende dicho servicio mientras dure la alerta roja.

El Ayuntamiento de Almassora ha endurecido las medidas acordadas ayer para evitar al máximo posible el desplazamiento de la ciudadanía por motivos de seguridad. De este modo, se ha activado el Plan Municipal de Emergencias, con medidas como el cierre de todos los parques y zonas de arbolado, de todas las instalaciones municipales, del cementerio, del Mercado Municipal y del ecoparque.

Además, se ha decidido aplazar la Feria del Libro y el concierto de María Marín en la Casa de la Cultura. No habrá servicio de recogida de residuos y se anulará el riego de los árboles situados en la vía pública para reducir el riesgo de caída ante fuertes rachas de viento.

La Policía Local reforzará el dispositivo de vigilancia, se activará el Servicio Municipal de Mantenimiento y Logística (SMML), estará operativo el servicio de jardinería y el domingo habrá dispositivo especial de limpieza viaria.

Nules también ha suspendido todas las actividades municipales al aire libre hoy y mañana, así como las actividades municipales como la fiesta de carnaval programada para la tarde de viernes en el Local Multifuncional. El sábado permanecerán cerrados los edificios municipales como la piscina municipal, donde se ha suspendido también la actividad la tarde del viernes; la biblioteca; el casal jove; el polideportivo, y los cementerios de Nules y Mascarell.

En otro orden de cosas, se ha suspendido la autorización de ocupación de vía pública para terrazas y se ha instado a la retirada de mesas, sillas, sombrillas o cualquier elemento análogo desde las 17.00 horas de hoy hasta las 8.00 horas del domingo.

La Policía Local cerrará y precintará aquellos espacios que puedan revestir peligro a la población como las pistas deportivas, parques infantiles, jardín botánico, paques caninos, zona ajardinada de Cuatro Caminos, o parque de l'Estany, entre otros. También se estable el Local Multifuncional como lugar de albergue provisional en caso de que sea necesario reubicar a alguna familia.

El Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón) ha cancelado el desfile de Carnaval de este sábado. El consistorio de la localidad del Baix Maestrat ha explicado a través de sus redes sociales que, debido al aviso por viento que puede alcanzar rachas de 140 km/h, todos los actos programados a partir de las 00.00 horas en la vía pública quedan cancelados. Por ello, no se llevará a cabo el desfile de Carnaval y se cerrarán las casetas a partir de dicha hora.