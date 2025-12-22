El Consorcio de Bomberos aprueba un presupuesto de 103,4 millones, un 7% más

El Consorcio Provincial de Bomberos aprueba esta lunes en asamblea general el presupuesto de 2026 - CONSORCIO DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos ha aprobado esta lunes en asamblea general "el mayor presupuesto" de su historia: 103.457.261,51 euros para el ejercicio 2026, lo que supone un 7,13% más que el año anterior, según ha informado la Diputación en un comunicado.

Al respecto, el diputado de Medio Ambiente y presidente del Consorcio de Bomberos de Valencia, Avelino Mascarell, ha destacado que se trata de "un hito presupuestario que se enmarca en la voluntad de la dirección del Consorcio de avanzar en la modernización del servicio, mejorar las condiciones laborales de su personal e implantar una gestión eficiente y transparente.

Así, ha resaltado que desde que asumieron la dirección del Consorcio han aumentado un 15% el presupuesto de "manera acumulada a largo de estos años, un incremento que refleja nuestra firme voluntad de contar con un Consorcio a la altura de nuestra provincia, con más y mejores servicios y una mejor atención a toda la ciudadanía".

ACTUACIONES

El presupuesto contempla varias inversiones que se traducen en importantes infraestructuras, de las que Mascarell ha confirmado que "hemos incluido la redacción del proyecto de ejecución de la nueva Central y Centro de Comunicaciones y Control (CCC) del Consorcio en Burjassot, una infraestructura clave y estratégica para nuestro servicio, y que ahora entrará en una fase muy avanzada de desarrollo". El proyecto incluye también el nuevo parque de bomberos ubicado en esta localidad, y que sustituirá al antiguo.

Además, en 2026 comenzarán las obras del nuevo parque de Alzira, que contará con otro emplazamiento más adaptado a las necesidades operativas, así como con un helipuerto de rescate permanente y una zona de prácticas. El nuevo parque se ubicará en el Polígono Industrial El Pla de la capital de la Ribera Alta y tendrá una superficie de casi 15.000 m2; con un presupuesto de licitación que alcanza los 11,48 millones de euros.

También está prevista la reforma integral del parque de Torrent que, construido en 1990, debe adecuarse a las exigencias actuales, en cuanto a reforma del bloque administrativo, dormitorios, interior del hangar y resto de instalaciones, reforma a la que se destinarán 2,36 millones de euros.

Igualmente, hay novedades respecto a las bases de brigadas forestales, ya que las obras de la base de Ademuz finalizarán en 2026, convirtiéndose en la primera base propia de las BRIFO en la historia del Consocio, con 1,5 millones de euros. Una estrategia de prevención de incendios en la provincia de Valencia que no se detiene ahí, ya que se proyectan nuevas bases, en Bétera y en Montserrat, encontrándose ambas bases en fase de redacción de proyecto.

Por otra parte, en la asamblea se ha refrendado también el Acuerdo de las Condiciones de Trabajo del Personal Empleado Público del Consorcio, así como el Convenio Colectivo de su personal laboral, acuerdos alcanzados tras meses de trabajo, y que transforman las condiciones de ambos grupos, un equipo humano de más de 1.300 personas.

En cuanto a los empleados públicos, el acuerdo alcanzado es de aplicación para el periodo 2026-2029 y, entre otras mejoras, redefine la operatividad del servicio, amplía las dotaciones mínimas en los parques principales e incorpora mejoras en permisos, descansos y formación. Respecto a las condiciones laborales de las brigadas forestales, el nuevo convenio homogeneiza sus condiciones y optimiza el servicio prestado a la ciudadanía.

Además, el reconocimiento de los miembros de la Unidad de Brigadas Forestales como bomberos forestales supone "un avance significativo", al reconocer sus funciones y permitir el acceso a la jubilación anticipada.

FLOTA DE VEHÍCULOS

Por lo que se refiere a la flota de vehículos, se ha iniciado la tramitación para la adquisición de 10 BUP 's, que garantizarán la disponibilidad de vehículos de sustitución en caso de avería, además de dos autoescaleras articuladas de 42 metros para facilitar el acceso seguro a zonas de difícil alcance.

Para este ejercicio está prevista también la adquisición de 8 vehículos 4x4 para diferentes departamentos del Consorcio y Jefaturas de parque, así como cuatro vehículos tipo pick-up como vehículos de sustitución para las brigadas forestales, con 698.000 euros. En cuanto a vestuario y EPIS, la consignación destinada asciende a un importe de 1,43 millones de euros que repercutirá en un mejor equipamiento para todos los efectivos.

El presupuesto incluye también el arrendamiento del helicóptero, dándole continuidad al completo servicio de rescate que presta el Consorcio en la provincia de Valencia, a través de su Grupo Especial de Rescate en Altura y de la citada aeronave, dotada de tripulación y médico de a bordo. Un recurso clave tanto en escenarios de búsqueda y rescate en zonas montañosas, como en situaciones extremas como las vividas durante la dana, y para el que se destinarán 4,31 millones de euros para los dos próximos años.