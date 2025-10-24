El Consorcio de Bomberos de Valencia colabora con efectivos de la República Checa para dar a conocer su trabajo

El Consorcio de Bomberos de Valencia colabora con efectivos de República Checa para dar a conocer su trabajo - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) ha colaborado esta semana con la visita de una delegación de bomberos de diferentes regiones de la República Checa para darles a conocer el trabajo del citado organismo, especialmente en el ámbito de los incendios forestales.

Se trata de una colaboración con el programa de intercambio de expertos del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE) organizado por la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), según ha indicado el Consorcio en un comunicado.

Este programa facilita el envío de expertos de un estado al otro, con el fin de proporcionar a los participantes "mayor conocimiento y experiencia en diferentes ámbitos de intervención", así como "los distintos enfoques de cada sistema nacional de gestión de emergencias".

Los representantes checos forman parte del equipo de expertos CZERT de su país y en Valencia han asistido a ejercicios prácticos relacionados con los incendios forestales y de interfaz en puntos de Paterna y Serra, acompañados de dos técnicos forestales y un coordinador forestal del Consorcio. Además, han visitado el Centro de Comunicaciones y Control del CPBV, y han conocido los diversos procesos de gestión y coordinación de emergencias que se ejercen desde esta central.

Las actividades han finalizado este jueves. Una experiencia" muy gratificante que aporta nuevas experiencias y conocimientos para ambas partes, lo que contribuye a la mejora en la respuesta de los diferentes cuerpos", han apuntado.