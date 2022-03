Cónsul de Ucrania reclama "desputinizar" la sociedad y anima a aplicar "sanciones valencianas" contra afines a Putin

Celebra que la primera medida de la UV tras la reelecciónm de Mestre sea "suspender relaciones" con universidades rusas

El cónsul honorario de Ucrania en la Comunitat Valenciana, Pablo Gil, ha reclamado "desputinizar" la sociedad y ha abogado por "romper lazos" con instituciones y empresas afines al régimen de Moscú con el fin de establecer "sanciones valencianas". "Tenemos que aplicar en lo local las sanciones internacionales, ya que es lo que va a conseguir que esta guerra se acorte, cuantos menos recursos tenga y más se les dé la espalda".

Así lo ha explicado Gil en atención a los medios tras reunirse con el president de la Generalitat, Ximo Puig, al ser preguntado sobre los estudiantes rusos a los que la Universitat de València ha recomendado que vuelvan a su país "por seguridad". "Esto no va en contra de la población de Rusia", ha remarcado.

Gil ha apuntado que "muchos de los rusos que están aquí y también están en contra de Putin están sufriendo los rigores de la guerra". "A esta gente se les ha de atender, como al resto de refugiados, asilados políticos y personas que están aquí porque en absoluto la guerra es con ellos", ha remarcado.

No obstante, el cónsul sí ha celebrado que la primera medida de Mavi Mestre tras ser reelegida rectora de la Universitat de València haya sido "suspender las relaciones con universidades rusas y sobre todo, con la Ranepa, que es una universidad presidencial de Putin".

Más aún, Gil ha recriminado que exista "un manifiesto por parte de los rectores y profesores rusos diciendo que estaban entusiasmados con la operación especial". "Es intolerable que una universidad como la valenciana que tiene en sus estatutos la defensa de la paz, tenga un convenio con una universidad que está entusiasmada por la guerra", ha remarcado.

En estos momentos, la UV ha congelado sus acuerdos con universidades rusas, ha paralizado los programas de movilidad para el próximo curso académico y ha recomendado, como medida de seguridad, a los estudiantes rusos que vuelvan a su país y a los valencianos en Rusia, que vuelvan a Valencia.

Gil ha defendido que "cuanto más se dé la espalda" a Rusia "desde el punto de vista económico, financiero, del mundo de la cultura, deporte, académico, esta guerra durará menos". "Nosotros siempre decimos que resistir es ganar", ha agregado.

Para ello, ha adelantado que también van a contactar con empresas valencianas que tengan participaciones en empresas rusas y con los puertos para evitar las descargas de mercancías de aquel país. "Tenemos que evitar que haya ningún valenciano, ningún español beneficiándose de un régimen que tenga en su presupuesto asesinar a civiles inocentes", ha agregado.

PUIG: "NO ES RAZONABLE IDENTIFICAR RUSIA CON PUTIN"

Por su parte, Puig ha abogado por "bloquear todas las posibilidades de Putin en estos momentos de mantener su statu quo" ya que "no es razonable que haya normalidad cuando hay una guerra que ha propiciado". Por ello, ha defendido las "decisiones de carácter económico muy duras" ante las que no cabe "ninguna equidistancia".

Preguntado por la situación de los estudiantes rusos, ha agregado: "Nos causa una cierta incomodidad cuando se trata de personas, no creo que sea razonable identificar Rusia con Putin. La sociedad rusa es muy diversa". "No se puede tratar a los rusos como si todos fueran Putin porque no es así", ha remarcado.

