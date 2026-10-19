Consum cierra algunos supermercados debido a la situación de fuertes lluvias en el litoral norte de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de un supermercado de Consum. - CONSUM - Archivo

ALICANTE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa valenciana Consum ha informado del cierre de algunos de sus supermercados durante la jornada de este lunes debido a la situación de fuertes lluvias en el litoral norte de la provincia de Alicante.

Así, y "para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes", recalca la entidad, los establecimientos de El Verger y El Verger La Creu permanecerán cerrados, en principio, en el día de hoy.

La cooperativa anunció ya anoche, que debido a la dana Adam que está dejando también fuertes lluvias en el litoral e interior sur de la provincia de Valencia, en estas estas zonas los supermercados abrirían a las 12:00h de mañana. Esta medida afectaba a 39 supermercados.

Desde Consum invitan a consulta el estado y horario de la tiendas antes de desplazarte en el enlace https://consum.es/supermercados/

Asimismo, recalcan que siguen "atentos a la evolución de la situación y a las indicaciones de los organismos oficiales".