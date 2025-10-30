Los contratistas de obra pública estiman que la reconstrucción se completará en diez años

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval) estima que la reconstrucción total por la dana tardará en completarse más de una década si sigue en el ritmo actual. Por ello, ha urgido a "agilizar de forma inmediata" los procedimientos de contratación ante situaciones extraordinarias como esta catástrofe natural.

Esta ha sido una de las principales conclusiones que se han comentado en el desayuno informativo que ha mantenido este martes el presidente de Fecoval, José Luis Santa Isabel, y parte de su junta directiva, con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, según ha explicado la federación en un comunicado.

La limitación de recursos, tanto materiales como de personal en el sector de la construcción, impide abordar estos proyectos de manera aislada, ha advertido Fecoval.

La federación ha subrayado la necesidad de planificar las actuaciones por zonas, simplificar la interlocución y articular la contratación en lotes que integren proyecto y obra, para ganar eficiencia y asegurar su correcta ejecución. Además, ha pedido habilitar la vía de contratación de emergencia que agilice la licitación y el desarrollo de los expedientes pendientes, junto con un sistema de revisión de precios de carácter dinámico.

700 MILLONES EN RECONSTRUCCIÓN

Por su parte, el conseller Vicente Martínez Mus ha recalcado el papel de las 150 empresas que han participado en la reconstrucción tras las riadas y les ha tendido la mano para colaborar con la iniciativa de construcción de parques inundables, así como en diferentes proyectos futuros para el conjunto de la Comunitat Valenciana, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Martínez Mus ha recordado que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha podido movilizar y ejecutar, casi en su totalidad, un total de 700 millones de euros en el marco de las labores de reconstrucción.

De estos, son 77 millones en infraestructuras autonómicas que han permitido recuperar 18 carreteras autonómicas, así como 52 millones en infraestructuras locales cuyos trabajos no pueden asumir los consistorios. De ellas, dos tercios están ya finalizadas al igual que el grueso de las labores de reconstrucción de la red de Metrovalencia, que permitió recuperar el servicio el 27 de junio gracias a una inversión de 140 millones de euros.

Durante la reunión, el titular de Infraestructuras también ha explicado el proyecto de construcción de la futura red de parques inundables en el área metropolitana para hacer frente a futuras riadas. El conseller ha confirmado que el proyecto integrará la regeneración territorial de más de 1.500 hectáreas de suelo rústico en las riberas del Turia y del sistema Poyo/Saleta que fueron devastadas por las riadas del 29 de octubre. La intervención abarca 35 kilómetros y se prevé una inversión de 150 millones de euros con el complemento de la inversión privada a través de los créditos de carbono.

Martínez Mus ha reconocido que la construcción "es el motor que impulsa el desarrollo de la Comunitat Valenciana" y ha tendido la mano al sector para que colabore en el proyecto de construcción de parques inundables.

PROYECTOS FUTUROS

De cara al futuro, Martínez Mus ha detallado la hoja de ruta que complementa terminar las actuaciones de reconstrucción con proyectos para el conjunto de la Comunitat Valenciana. Entre ellos destaca la construcción de la Ronda Oeste de Castellón así como la Ronda Sur de Elche. De la misma forma, ha remarcado el avance en la redacción de los tres proyectos de construcción de la CV-60 tramo l'Olleria-Terrateig, así como unos primeros trabajos que se iniciarán el próximo año.

Entre los proyectos destacados resaltan el Acceso Norte a Mislata, el desdoblamiento de la CV-95 o la finalización de la redacción del proyecto de construcción de la ronda oeste de Vilamarxant.

Otras obras, que ya están en marcha, son las que se llevan a cabo en la CV-32 (La Gombalda), una vía desempeña un papel clave en el ámbito logístico, ya que forma parte del triángulo que comprenden las zonas industriales en Albuixech y Massamagrell, así como su conexión con el by-pass, el puerto y la zona industrial del sur del área metropolitana de Valencia.

Martínez Mus también ha puesto en valor el desbloqueo de la Ronda Rosalía de Castro en Villena, que supone un paso clave para eliminar el paso a nivel ferroviario de la línea La Encina-Alicante y una actuación fundamental para la seguridad vial, la movilidad peatonal y continuidad de las obras del Corredor Mediterráneo.