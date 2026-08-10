Controlado un incendio forestal en Aras de los Olmos

VALÈNCIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han controlado un incendio forestal declarado este domingo en Aras de los Olmos (Valencia), según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 en X.

El fuego se declaró este domingo y obligó a movilizar una unidad de bomberos de la Generalitat, tres dotaciones del Consorcio Provincial de Valencia, bomberos voluntarios de Titaguas, dos agentes medioambientales y Guardia Civil.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha dado por controlado el incendio forestal en la mañana de este lunes.