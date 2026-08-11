Controlado el incendio forestal de Tírig

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción, a 10 de agosto de 2026, en Castellón - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Tírig (Castellón), originado el pasado viernes, se ha dado por controlado desde este martes a las 10.52 horas, informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

En consecuencia, se desescala a situación 3 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana. Este nivel supone que el fuego se ha conseguido aislar y detener su avance y propagación dentro de las líneas de control.

El incendio de Tírig se inició el viernes por la tarde y se dio por estabilizado este lunes por la tarde. Según el último balance de la pasada jornada, el número de hectáreas afectadas ronda un total de 754.

En concreto, 404 hectáreas corresponden al término municipal de Tírig y 350 a la localidad de Catí, que fue evacuada el domingo aunque los vecinos regresaron este lunes a sus casas.

La gran mayoría de las 754 hectáreas afectadas están en superficie forestal, hasta un total de 617. Además, según la última estimación, el perímetro del incendio asciende a 22,8 kilómetros.

Este pasado lunes, una vez estabilizado el incendio, el Cecopi decidió redimensionar los efectivos movilizados a Tírig en base a las necesidades actuales. También se empezó a replegar la Unidad Militar de Emergencias (UME) a su base de Bétera (Valencia).