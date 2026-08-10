Convocada una nueva concentración 'Mazón a presó' por la dana para el sábado 29 de agosto

Cartel de la concentración 'Mazón a presó' del 29 de agosto - MOVIMIENTOS SOCIALES

VALÈNCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Movimientos sociales han convocado una nueva concentración con el lema 'Mazón a presó' por la gestión del expresidente de la Generalitat en la dana, que tendrá lugar el 19 de agosto a las 19 horas en la plaza de la Virgen de València.

La anterior protesta tuvo lugar el miércoles 29 de julio y estuvo acompañada de un 'velatorio' simbólico en la plaza Manises de València. Víctimas de la dana y representantes de unas 200 entidades homenajearon a las 231 personas que perdieron la vida en la trágica barrancada del 29 de octubre de 2024 con un velatorio simbólico.

"No hay manera de reconstruir lo que nos robaron", lamentaron los familiares, que tuvieron también palabras para los afectados por los incendios que arrasan parte de la provincia de Castellón y otros puntos de España y han criticado el "negacionismo climático".