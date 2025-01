Convocan huelga en el TRAM para que la Generalitat apruebe las mejoras pactadas

Habrá paros entre semana a partir del 27 de enero y durante todo febrero en las líneas 1, 2, 3, 4 y 5

ALICANTE, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con presencia en el comité de empresa del TRAM d'Alacant (UGT, CCOO, SEMAF y SF) han convocado una huelga, a partir del próximo 27 de enero y durante todas las semanas de febrero, para que la dirección de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) apruebe las mejoras pactadas por las dos partes en un acuerdo en noviembre del año pasado.

Esta huelga afectará a las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 del TRAM a partir del lunes 27. Durante la última semana de enero, el horario de paros será de lunes a viernes, de 7 a 10 horas. En todas las semanas de febrero, los paros serán de lunes a viernes, tanto de 7 a 10 horas como de 18 a 21 horas.

En un comunicado, los sindicatos explican que se han "cansado de esperar" a la Generalitat y han acordado convocar esta huelga para que la dirección de FGV cumpla con el acuerdo que firmó el pasado 20 de noviembre con el comité de empresa.

Un acuerdo que establecía mejoras en la oferta comercial del TRAM para 2025. Entre ellas, duplicar la frecuencia de trenes con paradas entre Luceros Alacant y El Campello, que pasarían de un tren cada 30 minutos a uno cada 15 minutos; la ampliación de trenes en L2, L3, L4 y L5, o la posibilidad de cambiar la composición de trenes simples a trenes dobles en las líneas para optimizar la capacidad del TRAM según la demanda de cada línea.

Para llevar a cabo estas mejoras, el acuerdo recogía la incorporación de nueve plazas de maquinistas y nuevos turnos de conducción.

Según los sindicatos, este acuerdo, con las nuevas frecuencias del TRAM, tenía que entrar en vigor el pasado 8 de enero, pero "no ha sido posible porque la Consellería de Hacienda todavía no ha dado su aprobación" y "al parecer, la coincidencia con las fiestas navideñas no lo ha hecho posible".

Todo ello cuando recuerdan que "FGV presta un servicio público de transporte a la comunidad los 365 días del año y no cierra por vacaciones".

Denuncian así que "la dejadez de la Consellería está perjudicando a los usuarios del TRAM, que ya deberían estar disfrutando del doble de frecuencias de trenes con parada entre Alicante y Campello". También supone, a su juicio, un incumplimiento de los acuerdos firmados con el comité de empresa; "con el perjuicio para los maquinistas, que no realizan los nuevos turnos pactados".

"MAZÓN NO CUMPLE SUS PROMESAS"

"El pasado 26 de diciembre, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, visitó Alicante y declaró que 'cada vez más el transporte público de la Comunitat mejora con más frecuencias, más vías y más conexiones'. Lamentablemente, usuarios y trabajadores del TRAM comprobamos que la Generalitat no cumple sus promesas. Los maquinistas del TRAM nos vemos en la obligación de movilizarnos ante el incumplimiento de la Consellería", concluyen.

Además, desde el comité de huelga piden disculpas a los usuarios por las molestias que les puedan ocasionar estos paros convocados durante finales de enero y todo febrero.