La X Convocatoria de Autoría en Ultramar premia al autor alcoyano Rafa Segura

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Convocatoria de Autoría en Ultramar ha reconocido en su décima edición la obra 'El Búho. La memoria de las marionetas', del dramaturgo alcoyano Rafa Segura.

Organizada por la sala Carme Teatre, con la colaboración de la Fundación SGAE y la Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET), esta iniciativa es un laboratorio de escritura para el desarrollo de una obra teatral original e inédita, recuerdan los responsables del proyecto en un comunicado.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Aurelio Delgado (Carme Teatre), Ruth Sancho (AVEET), Juan Luis Mira (miembro del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana) y Mertxe Aguilar (directora artística de la que fue la Sala Ultramar).

De entre los 71 proyectos presentados, el jurado ha premiado por mayoría 'El Búho. La memoria de las marionetas', destacando su "enfoque dramatúrgico sobre el teatro de títeres como espacio de memoria política y cultural". Asimismo, por su calidad e interés, el jurado ha distinguido como finalistas otros dos trabajos: Tres veces octubre, de Alicia Sáez Bonilla, y Los espectadores, de Ion Iraizoz.

Rafa Segura recibirá una ayuda económica de 3.000 euros para trabajar en la escritura y edición final de su texto, tutorizado por Jaume Policarpo. Además, la obra será publicada en la colección de libros teatrales Quaderns de Bitàcola, de Carme Teatre.

Policarpo es una de las figuras de referencia del teatro de títeres y objetos en el ámbito nacional, fundador de la compañía Bambalina Teatre Practicable y del Museu Internacional de Titelles d'Albaida. Entre muchos otros galardones, Bambalina ganó en 2024 el Premio de les Arts Escèniques Valencianes al Mejor espectáculo, por Edipo Rey, y en 2018 el XXI Premio Max al Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar, por Kiti Kraft.

Impulsada desde 2015, la Convocatoria de Autoría en Ultramar se ha consolidado como uno de los principales espacios de acompañamiento a la escritura teatral contemporánea en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

HISTORIA DEL TEATRO DE MARIONETAS

La propuesta ganadora de la X Convocatoria de Autoría en Ultramar aborda la historia de la compañía teatral El Búho, vinculada en los años 30 al movimiento estudiantil y a figuras como el escritor y dramaturgo Max Aub. El texto parte de hechos reales para recrear, desde la ficción, una misión clandestina durante la Guerra Civil española: infiltrarse en un concurso de títeres organizado por el bando sublevado con el objetivo de transmitir un mensaje de esperanza a los niños del otro lado del frente.

La obra 'El Búho. La memoria de las marionetas', de Rafa Segura, integra títeres y actores reales, con un lenguaje escénico híbrido que dialoga entre la memoria, la manipulación ideológica y el poder del teatro como herramienta crítica.

"La obra cuenta parte de la historia de El Búho, pero también la del titiritero Álvaro Ponsá, una figura casi desconocida que he investigado y cuya biografía y repertorio he podido reconstruir en parte", explica el autor. "Me hace mucha ilusión poder contar su historia, no solo desde la investigación académica, sino también desde el teatro, que es mi herramienta de trabajo", añade.

A propósito del autor Rafa Segura (Alcoy, 1988) es dramaturgo, actor y director. Licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia (ESAD) y graduado en Filología Hispánica, ha estrenado diversas obras propias, como Poetas del amor hermoso o El derrumbamiento del chico inerte.

Ha escrito también para compañías como Atiro hecho o Chamán Producciones, y ha colaborado en proyectos de creación colectiva. Su obra La Tarumba será publicada este año 2025 en la colección Dramaturgias Actuales del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).