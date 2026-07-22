La Cordà de Paterna 'calienta motores' con el montaje de cerramientos y protecciones en la calle Mayor

Inicio del montaje de cerramientos y protecciones en la calle Mayor - AYUNTAMIENTO PATERNA

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cuenta atrás para las Fiestas Mayores de Paterna (Valencia) ya es visible con el blindaje de su principal arteria comercial. A menos de un mes para la llegada de estas celebraciones, la calle Mayor ha comenzado a transformarse con la instalación de estructuras de protección en viviendas y comercios que harán posible, un año más, la celebración de La Cordà.

Desde esta semana, operarios de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (GESPA) trabajan en el montaje de los cerramientos que cubrirán las fachadas a lo largo del recorrido donde tendrá lugar este espectáculo pirotécnico, el próximo domingo 30 de agosto.

Estos trabajos, que se prolongarán hasta finales de agosto, se centran en proteger cada vivienda ante uno de los eventos de fuego "más intensos del calendario festivo local", destaca el consistorio en un comunicado.

Para ello, se están utilizando plataformas elevadoras que permiten actuar en balcones y zonas de difícil acceso. Paralelamente, los comercios situados en las plantas bajas mantendrán su actividad habitual durante la mayor parte de este proceso.

Su protección se realizará en la fase final del montaje para no interferir en la actividad comercial, una medida que también facilita la movilidad diaria de vecinos y vecinas.

Como es tradición, los establecimientos de la zona volverán a exhibir la señalética 'Paterna Ciutat del Foc', reforzando la identidad de un evento que cada año convierte la calle Mayor en epicentro de la cultura del fuego.

La concejala del Fuego, Andrea López, ha destacado que "la Cordà es el corazón de nuestras fiestas y un símbolo de Paterna como Ciutat del Foc". "Por eso seguimos apostando por unas fiestas seguras, cuidando cada detalle para que esta tradición centenaria se viva con orgullo y responsabilidad", apunta.

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

Asimismo, López ha subrayado que "el objetivo es avanzar en la declaración de la Cordà como Fiesta de Interés Turístico Internacional, tras su reconocimiento como Bien de Interés Cultural Inmaterial y Fiesta de Interés Turístico Nacional, poniendo en valor la magnitud de un evento único, con más de 70.000 cohetes en acción, que cada año sitúa a Paterna en el mapa mundial de la pirotecnia".

Entre las labores previstas de este montaje, también se llevará a cabo el abrillantado de las placas numéricas con el lema 'Paterna Ciutat del Foc', donde se ubicarán los respectivos cajones que contienen los coets de los tiradores y tiradoras.

Finalmente, en las jornadas previas a la Cordà se completará la revisión técnica del montaje para certificar la seguridad de las estructuras a lo largo de los cerca de 120 metros de recorrido. En ese espacio, que quedará blindado como marca la tradición, se dispararán alrededor de 1.000 kilos de pólvora en menos de media hora.