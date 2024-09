VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Corea del Sur será el destino de la misión empresarial de la Fundación LAB Mediterráneo en 2024, tras las realizadas a Israel y Silicon Valley. En concreto, viajarán al nuevo destino del 11 al 16 de noviembre, con el objetivo de aprender de aquellos territorios que son líderes en los ámbitos de actuación de la Fundación.

Así lo han avanzado este martes el presidente de la Fundación LAB Mediterráneo, Héctor Dominguis, y el director de esta, Enrique Soto, durante la segunda edición de LAB Live, un encuentro informativo para hacer partícipes a los medios de comunicación de todas las acciones que se están llevando a cabo desde la Fundación --proyecto impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)--, según ha indicado la entidad en un comunicado.

En relación con las misiones empresariales, han destacado los aprendizajes obtenidos de la misión a Silicon Valley. Entre ellos, han mencionado el "papel crucial" de los emprendedores y cómo el talento empresarial existente funciona como reclamo para atraer mayor talento empresarial e innovador; el de los consejeros, mentores y guías que acompañan a los emprendedores durante su trayecto; y el de los inversores y universidades, que son "la cantera de emprendedores". Además, como aprendizaje, la Fundación ha destacado "la necesidad de aproximar a la empresa al sistema educativo, en todos sus niveles".

En cuanto a la elección de Corea del Sur como nuevo destino, han detallado que ha estado motivada por la "gran evolución económica" del país en las últimas décadas, ya que este --que se ha convertido en el país que más porcentaje de su PIB invierte en I+D tras Israel-- se sitúa en los primeros puestos de los diferentes rankings en innovación en el mundo.

En el encuentro también han anticipado las próximas acciones a realizar, como la III jornada del Mentoring Ilimitado, cuya finalidad es poner a disposición de las pymes participantes toda la experiencia de las empresas del patronato en relación con los retos que tengan planteados en materia de innovación y tecnología. Se celebrará el próximo 15 de octubre en Alicante.

OBSERVATORIO LAB

Sobre la generación de conocimiento, han puesto el acento en la presentación del Observatorio LAB, un conjunto de indicadores que van a permitir medir la evolución anual de la Comunitat Valenciana en emprendimiento, innovación, tecnología e investigación, y comparar esta evolución con otras regiones de referencia.

Con este Observatorio, la organización se propone ofrecer "información y conocimiento útil", así como aportar propuestas y recomendaciones para todos aquellos actores que toman decisiones en sus ámbitos de actuación. Además, se incluye un análisis de las percepciones de las empresas valencianas en materia de atracción y fidelización de talento tecnológico, un talento "por el que se compite con empresas de todo el mundo".

En cuanto al apoyo a iniciativas ya existentes, han destacado las actividades que han recibido el apoyo de la Fundación al considerarse que contribuyen al cumplimiento de su misión, como 'FTalks Food Summit' o 'Somma connect', y se han anunciado los próximos eventos en los que participará la Fundación: 'The Gap in Between' y 'Valencia Digital Summit'.

Dominguis ha explicado que la Fundación LAB Mediterráneo, de cuyo patronato forman parte 25 entidades y empresas referentes en sus respectivos sectores de actividad, tiene como misión posicionar a la Comunitat Valenciana como referente en los ámbitos del emprendimiento, la innovación, la tecnología y la información.

"INCREMENTAR LA INVERSIÓN PRIVADA"

"Los objetivos que desde su inicio se planteó la Fundación son fomentar la creación, la atracción de startups tecnológicas, atraer empresas tecnológicas que creen un efecto tractor, acelerar la transformación digital de empresas no tecnológicas, incrementar la inversión privada en innovación y en I+D, y potenciar la investigación", ha subrayado.

En cuanto a las acciones en el área de comunicación, la acción de este año trata de responder al "escaso grado de penetración de las tecnologías en las pymes". Con la campaña 'Esto es así', una serie audiovisual de cuatro capítulos, se pretende concienciar a las pymes de que la utilización de determinadas tecnologías para "llevar a las empresas a otro nivel".

También ha lanzado este verano su podcast 'Visiones Ilimitadas' con la finalidad de generar información, conocimiento y debate en torno a las áreas de acción de la Fundación, por un lado, y visibilizar el talento existente en la Comunitat Valenciana en emprendimiento, innovación, tecnologías e investigación, por el otro.

Por otro lado, han puesto en valor todas las acciones que tratan de conectar a los diversos colectivos que forman parte del sistema valenciano de innovación, al partir del convencimiento de que "el intercambio y la colaboración son los verdaderos catalizadores de la innovación", en palabras del presidente de la Fundación.