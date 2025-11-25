Correos emite un matasellos que conmemora el primer aniversario de la dana de Valencia

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha emitido un matasellos conmemorativo dedicado a la dana. Esta actividad, organizada por la Sociedad Valenciana de Filatelistas, se desarrolla en el marco de la Exposición Filatélica del Aniversario de la riada que asoló Valencia en 2024 y en homenaje a sus víctimas, según ha informado la entidad en un comunicado.

El matasellos podrá utilizarse en la oficina temporal de la exposición y en la Oficina Principal de Correos situada en la Plaza del Ayuntamiento, 24.

La exposición estará ubicada en la Sala de audiovisuales del Centro FPA 'Centro Social El Grao' de la calle Jerónimo Monsoriu, 19, y permanecerá abierta hasta el próximo día 28 de noviembre con horario de 16.30 a 20 horas.

El matasellos conmemorativo está diseñado para que filatélicos y clientes puedan cancelar sus envíos postales con la imagen que recoge el logotipo de este aniversario. Además del matasellos también se ha elaborado una tarjeta prefranqueada con sello personalizado con tarifa A (nacional interurbana).

Tanto la tarjeta como el matasellos llevan en la imagen central el centenario eucalipto del barranco del Poyo que aguantó el paso de la riada y que se ha convertido en símbolo de resistencia.

Además, el pasado 24 de octubre Correos puso en circulación una tirada de setenta mil sellos dedicados a la DANA 2024 bajo el lema 'Contigo hoy, mañana y siempre'.

Con esta emisión la empresa postal quiso poner en valor cómo en medio de la adversidad, vecinos, voluntarios y organizaciones demostraron un espíritu de unidad y compromiso excepcional, trabajando juntos para superar las dificultades y brindar apoyo a quienes más lo necesitaban. Un sello que es también un testimonio tangible de la memoria, la solidaridad y la esperanza que acompañarán a generaciones futuras como recordatorio de la fuerza y resiliencia de la sociedad ante la adversidad.

Los matasellos conmemorativos colaboran con la difusión de eventos y fechas señaladas así como con tradiciones y fiestas de diferentes localidades a través de la impresión de estos motivos sobre los envíos postales.

El origen de los matasellos responde a la inutilización de la tasa de franqueo, pero a lo largo de los años ha adquirido otro valor por su relevante impacto en el coleccionismo filatélico, al representar su impronta una comunicación de los grandes acontecimientos, los valores y los logros de la sociedad, que refuerza la imagen y presencia del sello de Correos.