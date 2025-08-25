Correos ofrece su tarjeta de prepago en 231 oficinas de la Comunitat Valenciana para hacer compras "seguras" en internet

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tarjeta Correos Prepago Mastercard, dirigida a poder hacer compras "seguras" en internet, se puede comprar y recargar en 231 oficinas de Correos de la Comunitat Valenciana. En concreto, en 112 de Valencia, 88 de Alicante y 31 de Castellón.

Además, se ha incorporado la posibilidad de contratarla en línea, a través de la web o la aplicación Mi Correos Prepago, lo que permite comenzar a utilizarla de inmediato. Esta opción se suma a la contratación presencial en cualquiera de las cerca de 2.400 oficinas de la empresa postal, donde se ofrece atención personalizada.

La tarjeta puede recargarse "fácilmente" desde la web o la aplicación, así como en las oficinas físicas, lo que permite atender tanto a los usuarios "más digitales" como a aquellos que prefieren "un trato más directo", según ha señalado Correos en un comunicado.

Asimismo, es aceptada en más de 37 millones de comercios de todo el mundo que operan con Mastercard. No está vinculada con ninguna entidad bancaria y permite contratar un IBAN español, con el que se pueden realizar y recibir transferencias, domiciliar recibos o la nómina. Esta funcionalidad está disponible tanto en la aplicación como en las oficinas de Correos.

Según la empresa pública, la tarjeta puede vincularse a los principales 'wallets' del mercado, como son Google Pay, Apple Pay y Samsung Wallet, lo que permite "pagar con el móvil sin necesidad de llevar la tarjeta física".

El objetivo de este producto es "facilitar las operaciones financieras cotidianas y promover la inclusión financiera, gracias a la amplia red de oficinas de Correos, sus múltiples canales de contratación y su accesibilidad para todo tipo de públicos, incluidos colectivos vulnerables o sin acceso a servicios financieros básicos".

Esta labor se refuerza con la presencia de cerca de 6.000 carteros y carteras rurales que ofrecen servicios como Correos Cash, permitiendo ingresar o retirar efectivo desde el domicilio, según ha resaltado la empresa.

La tarjeta Correos Prepago es "una de las más competitivas del mercado en su categoría", con un coste de emisión de "solo" seis euros para tarjetas físicas y 3,5 euros para virtuales. Además, cuenta con atención personalizada en todas las oficinas.

"MÁXIMA SEGURIDAD"

También ofrece "máxima seguridad", ya que su uso está limitado al saldo disponible, "lo que reduce el riesgo en caso de pérdida, robo o intento de fraude". Es una solución "cómoda y flexible" para quienes compran en internet y desean controlar sus gastos, así como para personas no bancarizadas, como residentes temporales, inmigrantes recién llegados o habitantes de zonas rurales con difícil acceso a servicios financieros.

Igualmente, resulta "práctica" para otras situaciones como viajes al extranjero, estancias Erasmus o el control parental de los gastos de los hijos. "Es una herramienta útil de educación financiera para los más jóvenes, que pueden aprender a gestionar su dinero y disponer de él en cualquier parte del mundo, con la tranquilidad de que solo se puede gastar lo previamente recargado", han añadido desde Correos.

La tarjeta y su aplicación permiten un "seguimiento detallado" de todas las transacciones, "facilitando el control del gasto, especialmente en épocas de compras intensas". En caso necesario, puede recargarse al instante y, "para mayor seguridad", ofrece la opción de bloqueo inmediato.

En definitiva, la tarjeta Correos Prepago es una "solución segura, flexible y accesible" para realizar pagos, controlar gastos, gestionar suscripciones, viajar o hacer regalos, "adaptándose a las necesidades de todos los perfiles de usuario".

Según Correos, este producto ha experimentado "un notable crecimiento" en los últimos años, "gracias a la seguridad que ofrece en las transacciones, lo que la convierte en una opción ideal" para compras en línea.