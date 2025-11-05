Cortada al tráfico la A-23 en Sagunt con sentido València por el vuelco de un camión - DGT

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos carriles de la autovía A-23 a la altura de Sagunt y con sentido València se han cortado este miércoles por la tarde al tráfico a causa del vuelco de un camión, han informado desde el Centro de Gestión de Tráfico a Europa Press.

El siniestro ha provocado retenciones de unos dos kilómetros y circulación lenta, pero antes de las 21.30 horas ya no había retención, debido a la disminución de circulación nocturna.

Ante el corte al tráfico de la vía, a la altura del kilómetro 2, se ha señalizado un desvío por la carretera N-234, han precisado las mismas fuentes.

Durante esta tarde, la Dirección General de Tráfico (DGT) también había informado en redes sociales del corte de la carretera N-340 en Sagunt, en el punto kilométrico 932, en ambas direcciones, a causa de un accidente. Posteriormente, se ha reabierto a la circulación.