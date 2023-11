El cortometraje valenciano 'Voyager', premiado en el Screamfest Horror Film Festival de Los Ángeles

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje valenciano 'Voyager' ha sido premiado en la Secció Oficial de la 23 edición del Screamfest Horror Film Festival de Los Ángeles (Estados Unidos). En concreto, se ha alzado con el reconocimiento en la categoría de Best Student Short.

De esta manera, 'Voyager', del joven director Pablo Pagán, ha obtenido la estatuilla diseñada por Stan Winston, conocido por su trabajo en las series de películas 'Terminator', 'Parque Jurásico', 'Alien', 'Depredador', 'Edward Scissorhands' y 'Iron Man'.

El cortometraje se proyectó en el icónico TCL Chinese Theatre, en el paseo de la fama de Hollywood, sede del prestigioso certamen.

El Screamfest Horror Film Festival es el festival de cine de terror más grande y antiguo de Estados Unidos y ha descubierto y estrenado cintas como 'Paranormal Activity' en 2007.

'Voyager' es una producción del propio cineasta valenciano, con la colaboración de ESCAC Films. El cortometraje narra la historia de una conductora de camiones adaptados para fiestas clandestinas que descubre la habilidad de abandonar su cuerpo físico, y recorrer el mundo de forma inmaterial, en una suerte de viaje astral.

Este último galardón se suma a una quincena de premios y nominaciones cosechadas durante su recorrido internacional por festivales, entre los que destaca su participación en algunos de los certámenes más prestigiosos del panorama fantástico actual, como el Brussels International Fantastic Film Festival (Bélgica), Guanajuato International Film Festival (México), The Norwegian Short Film Festival (Noruega), Grossmann Film Festival (Eslovenia) y Terror in the Bay (Canadá).

'Voyager' tendrá su estreno nacional durante este próximo mes de Noviembre, como parte del Festival Internacional Fantástico de Manises (Valencia). La fecha prevista de proyección es el día 24 de noviembre en los cines ABC Park.