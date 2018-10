Corts rechazan instar al Consell a suspender artículos de la Ley de Turismo como pedía el PP que ve "caos" en el sector

Publicado 24/10/2018 13:37:26 CET

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha rechazado, con los votos de PSPV, Compromís y Podem, pedir al Consell que suspenda los artículos de la Ley de Turismo de la Comunitat que hacen referencia a la obligación de obtener un informe de compatibilidad urbanística para la inscripción de apartamentos en el registro de Turismo de la Generalitat como había pedido el PP y que ha apoyado Cs.

En su iniciativa, los 'populares' solicitaban asimismo "consensuar una solución con el sector y el resto de agentes interesados que satisfaga a las partes y ponga fin al bloqueo administrativo, la incertidumbre y la inseguridad" y que esa solución se incluya en la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, más conocida como Ley de Acompañamiento.

Durante el debate parlamentario, el diputado Fernando Pastor ha considerado que la norma "pasa la patata caliente a los ayuntamientos" y no solo "no resuelve los problemas más importantes, sino que genera otros nuevos e incertidumbres" ya que ha explicado que la norma "pone en riesgo" los apartamentos reglados porque muchos ayuntamientos "no pueden o no saben cómo" el informe de compatibilidad para que las viviendas que se quieren registrar puedan.

Por ello, ha advertido del "caos y desconcierto" que hay en el sector turístico ante esta política turística que, a su juicio, "pone trabas y frenos al sector" y ha defendido que su propuesta es "amable, invita consenso y a la negociación para encontrar una solución al enredo y desorden desde entrada en vigor de la norma" que afecta a un sector que representa más del 50% de la oferta reglada de alojamientos, más de 60.000 apartamentos, 250.000 camas y 6.000 empleos directos fijos.

Por su parte, la parlamentaria de Cs Rosa García ha defendido la necesidad de establecer marco común jurídico y no legislar "de forma diferentes porque eso crea inseguridad jurídica entre municipios o CCAA". Por ello, ha avanzado que desde Cs enmendarán la Ley de Acompañamiento para introducir una modificación con el objetivo de que el certificado "no suponga una traba que acabe fomentando la economía sumergida".

David Torres, de Podem, ha defendido que es el vecino quien "quiere que el alcalde regule en función de las características de su municipios" y ha acusado al PP de querer "agitar" problemas que no existen, al tiempo que ha negado que exista un "caos", sino que lo que hay es "problemas en algunos municipios" que se pueden resolver como han hecho muchos otros.

LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO

Así, ha mostrado su satisfacción con la norma que da competencia a municipios en un tema tan importante como es el turismo. "Regulación, orden, defensa de los intereses de los vecinos y lucha firme contra el intrusismo", ha reivindicado.

Asimismo, la diputada de Compromís Teresa García ha puesto en valor la norma que supuso "un avance normativo" y busca evitar el intrusismo y la especulación.

Vicente Arqués del PSPV ha subrayado que la Ley de Turismo está "muy articulada, era oportuna necesaria e innovadora" y, pese a las críticas de los 'populares' "no plantea enfrentamientos, sino alianzas". Así, ha negado que genere "caos y enredos" ni que haya dificultades a la hora de pedir el certificado de compatibilidad. De hecho, ha señalado que desde que la normativa entró en vigor en julio se han inscrito en el registro 2.000 nuevos apartamentos turísticos.